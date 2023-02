La Diputación Provincial de Huesca puso un punto de alerta este miércoles al reunir a una veintena de representantes del territorio, políticos y empresarios de los valles de Tena y del Aragón y de las comarcas de La Jacetania y Alto Gállego, para hacer frente común por la unión de estaciones de esquí de Astún y Candanchú y entre Astún y Formigal. Allí se acordó requerir al Gobierno de Aragón que robustezca su compromiso con el sector de la nieve, aclarar la situación administrativa y agilizar la unión de estaciones. Marta Gastón, consejera de Economía, ha aprovechado su comparecencia en el pleno para garantizar que la unión de estaciones será pronto una realidad. "Lo puedo decir más alto, más claro o en otro idioma, pero el día 14 será el punto de partida de la unión de estaciones. Se va a realizar, nunca hemos estado tan cerca. Cero dudas", aseguró la que es también presidenta de Aramón.

La pregunta la lanzó Javier Campoy, del Partido Popular, que relató que la comunidad tiene "los fondos europeos, el apoyo del sector y del territorio y la ilusión de los aragoneses", pero mostró su preocupación por la intervención de Podemos, sobre todo del director general de Medio Ambiente, Diego Bayona, que planea reactivar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Anayet-Partacua, un plan que afectaría a la protección de Canal Roya, la zona donde la propia DPH plantea construir dos telecabinas para unir las estaciones de Astún y Formigal.

"A ustedes los de Podemos la gestión les va poco, pero lo de salir en titulares lo bordan", ha dicho Campoy, que ha recordado que Lambán dijo que "nada" de cesar a Bayona. "Tienen que darles ustedes una pensada a lo que trae Podemos a nuestros hemiciclos, con sus rebajas de condenas y activando bombas como esta", ha dicho el diputado popular, que le ha preguntado a Gastón qué va a hacer "para evitar el desastre".

"No me queda claro cuál es el problema que ven para el proyecto, que es ansiado por el territorio y siempre ha sido defendido", respondió la consejera, que ha recordado que "hoy es un día histórico" porque en la DPH se va a firmar el convenio marco necesario, "como también hicimos realidad Castanesa, otra realidad que también ponían en duda"-

"¿Están a favor o en contra?", cuestionó Gastón. "En los dos sitios no se puede estar. ¿Me ven a mí preocupada? Ni inquietud ni preocupación. Es cristalino, no hay parálisis alguna. No se va a paralizar ese proyecto", sentenció antes de recordar que el día 14 se producirá la firma entre el Gobierno de Aragón, la DPH, Aramón y Astún, el punto de arranque que recogerá los puntos que deberá cumplir cada cual.

"¿Grita tanto porque no lleva razón?", le replicó Campoy, que le recordó que no solo el territorio y el PP están preocupados, sino que "el propio Miguel Gracia, presidente socialista de la DPH, dijo que estaban inquietos", como lo están otros. "Debería llamar a los empresarios de la zona y le explicarán cómo se sienten. También puede leer los periódicos y verá que hay un problema por esa duda razonable que ha creado un señor de Podemos. ¿Cómo va a desactivar el torpedo que ha enviado Bayona?", ha concluido.

(Habrá ampliación)