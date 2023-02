"Para mí sería una liberación maravillosa llegar a un acuerdo"

¿Por qué presentan la moción?

No es solo un motivo, sino una sucesión de hechos a lo largo de meses, o años, que ha desembocado en una sentencia bastante perjudicial para los intereses del PAR y que ha sido la gota que ha desbordado el vaso. Arturo Aliaga tomó la decisión de no recurrir que no compartíamos ni entendíamos, y a partir de ahí ha habido una falta absoluta de comunicación. Eso nos ha obligado a recurrirla, porque había argumentos jurídicos para hacerlo. El 19 de enero él se comprometió a convocar una Ejecutiva ordinaria para convocar las primarias. Entre tanto, cesó al vicepresidente de la DPT, un error ininteligible. Y eso ha complicado más las cosas. Teníamos dos opciones: marcharnos todos o hacer lo que a nadie nos gusta, una moción de censura para intentar que este partido se presente a las elecciones. ¿Por qué ahora? Porque hay elecciones y no hay tiempo. Y hemos tenido una escisión del partido. Pensamos que teníamos que hacer algo para salvar estas siglas históricas.

¿Se puede retirar la moción?

Para retirarla tenemos que respetarnos, que dejen de insultarnos y que haya un acercamiento. Un poco de humildad. Lo que es injusto es que nos digan que estamos judicializando el partido. Lo judicializó un militante que decidió impugnar un congreso y que sigue bloqueando cualquier acuerdo. Ahora pide la ejecución provisional, pero De Pedro debe explicar si está con el nuevo partido o si sigue siendo militante del PAR solo para seguir con el pleito.

Ejecutar la sentencia, ¿no facilitaría presentarse a las elecciones?

Pero, ¿cómo se ejecuta? La Ejecutiva anterior está disminuida porque se han ido del partido. Puede ocurrir que la semana que viene el juez decida ejecutar la sentencia, lo cual contradiría lo que dijo en diciembre. Si es así, nos vamos a la calle todos. Ya sabemos que hay riesgo. Pero profesionales con gran prestigio jurídico nos han dicho que no tenía sentido no recurrir. Estaríamos dispuestos a desistir del recurso. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? ¿No sería que Aliaga presentara su dimisión? ¿O toda la Ejecutiva?

Reconoce que hubo cosas que no se hicieron bien.

Irregularidades formales claro que hubo. A veces se hacen cosas que estéticamente no están bien, pero eso no significa que las fichas de afiliados sean falsas.

¿Pagar la afiliaciones no supone que los votos estaban definidos?

No, no. No se puede acreditar que esos 300 votos votaran a Aliaga, porque habría sido otro el resultado. Es pura matemática. Antes intentamos el consenso hasta el último día, pero eso se rompió porque algunos estaban jugando a otra cosa. Querían hacer una operación donde a mí me mandaban aquí, y a Aliaga al Senado. Lo que nosotros no aceptamos es que se tocara el Gobierno de Aragón y por eso apoyé a Arturo. Esa fue la causa de la ruptura, y con el tiempo se ha demostrado que había una operación en marcha.