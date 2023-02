Hay dudas de todo tipo en Ciudadanos, un partido que no logra coger el rumbo a pesar de su refundación. Las incógnitas se multiplican en Aragón, donde la dirección del partido no ha convocado todavía elecciones primarias como ha hecho en todos los territorios donde hay elecciones autonómicas a final de mayo. Aun así, dos de sus cargos institucionales han decidido dar el paso esta semana. Primero fue Ramón Fuertes, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel; ayer le siguió Jara Bernués, diputada por Huesca en las Cortes de Aragón.

Carlos Pérez-Nievas, coordinador nacional de la formación, descartó la pasada semana que se abriesen las primarias en Zaragoza al entender que la situación no garantiza "una elección libre". En el caso de Aragón "no hay las mismas dudas", dijo antes de afirmar que se analizaría la opción en la dirección del partido para hacer "el anuncio más adelante" y así abrir el proceso.

No tienen tan claro sus militantes en Aragón que eso se vaya a producir. Fuertes dijo el miércoles que se presentaría a las primarias «si hay» y ayer se expresó bien parecido la oscense Jara Bernués. La portavoz adjunta de Cs en las Cortes de Aragón anunció su intención de presentarse para ser la candidata del partido a la presidencia del Gobierno de Aragón y líder de la formación liberal en la Comunidad "cuando el partido las convoque".

Bernués reconoce que ha tomado la decisión tras los mensajes de ánimo y apoyo de muchos afiliados y simpatizantes de Cs en el Altoaragón y en el resto de la comunidad para que diese un paso adelante. "A este proceso no me presento sola. Soy la cara y la voz de muchos afiliados que me acompañan porque siguen creyendo que el liberalismo en Aragón es hoy más imprescindible que nunca".

La altoaragonesa deja claro que se niega "a rendirse ante las adversidades" y cree que "Cs aún tiene un brillante futuro por delante en Huesca, en Aragón y en España", algo compartido por "muchos afiliados y simpatizantes que siguen ilusionados por cambiar Aragón desde el liberalismo que representa Ciudadanos".

Bernués cree necesario "volver a reconectar con la sociedad aragonesa" con un proyecto "de centro reformista renovador e innovador" que ponga a los aragoneses "en el centro de todas las políticas". Todo ello en un partido que "vuelva a mirar y escuchar a sus afiliados, el auténtico motor de Ciudadanos en Aragón".

Una "crítica"

La decisión debe llegar pronto desde la dirección del partido, ya que el miércoles y el jueves de la próxima semana se producirán las votaciones y el sábado se presentará a los candidatos. En Aragón se espera que este mismo lunes la dirección nacional tome una decisión ya que faltan poco más de tres meses para los comicios autonómicos y municipales.

Jara Bernués se encuentra entre los críticos del partido. Se unió a la Plataforma Somos Ciudadanos para exigir la dimisión de Inés Arrimadas y pedir a la dirección nacional del partido una asamblea extraordinaria que no llegó hasta enero, cuando el partido ya estaba descompuesto en Aragón.

Las votaciones cainitas de las primarias nacionales no sirvieron para coser. De hecho, los militantes de la comunidad están muy atentos a la decisión de la dirección nacional. Entienden que puede estar tentada de hacer una designación "a dedo" como parece que ocurrirá en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde los seis concejales de esta legislatura ya han anunciado que no seguirán.