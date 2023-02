Las líderes en investigación en Aragón alcanzan el 26%, 9 puntos más que hace 15 años

Las mujeres poco a poco van rompiendo techos de cristal pero todavía quedan muchos por quebrar. Y así lo demuestran los datos. Su participación en grupos de investigación alcanza el 44%, superando la barrera del denominado equilibrio, una cifra que se supera «desde hace años», según asegura Carmen Baras, vicegerente de Investigación de la Universidad de Zaragoza. Sin embargo, en Ingeniería «no llega al 30%» Eso mirando la cifra de «participación» pero yendo al detalle en cuanto a liderazgo «ya no es igual»; porque los grupos de investigación que tienen al frente mujeres son el 26,5% por lo que queda lejos «el equilibrio». El único aspecto positivo que encuentra Baras es que hace 15 años, esa cifra era del 17% por lo que «se van dando pasos». En las Ingenierías está entorno al 14%.

Todos estos aspectos son los que se están analizando en el Estudio de la situación de la mujer investigadora en la Universidad de Zaragoza (2000 a 2021), con el fin de disponer de un mapa de situación y de evolución temporal que ayude a tomar decisiones estratégicas para superar desigualdades en investigación. Las conclusiones se darán a conocer próximamente.

Señala Baras que hay que «quitar los miedos» de acercarse a las carreras científicas, pero hay que hacerlo ya en Primaria, porque a las niñas, «en el ambiente familiar se les recomienda no entrar en ingeniería sino en algo más fácil», señala; por lo que la que llega a hacerlo es «porque es muy buena». Ella anima a «entrar, porque no hay que ser la número 1, se puede ser la cinco o la seis», señala. «Al igual que los chicos. No todo el que entra es un fuera de serie, tampoco los chicos». Por eso, hace hincapié en la necesidad de «visibilizar a la mujer y ver que poco a poco está llegando y que además tiene una vida normal. Visibilizar y normalizar», incide; y para eso «hay que empezar desde los primeros niveles de la educación». Ya que normalmente a las niñas se las conduce hacia las carreras destinadas a los cuidados y a la educación desde una edad muy joven porque dicen los estudios que es a la edad de 6 años cuando las pequeñas interiorizan que ellos son mejores en ciencia.

Sin embargo, más de la mitad de las personas que llegan a cursar estudios superiores a nivel nacional son mujeres, concretamente un 56%; un porcentaje similar al de la Universidad de Zaragoza y algo más elevado en el campus de Huesca. Así lo aseguró ayer a Europa Press Marta Liesa, vicerrectora oscense, basándose en el último informe del Ministerio de Educación y FP del año pasado.

El desequilibrio llega por carreras, ya que las de ciencias sociales, educación y salud están muy feminizadas, mientras que las tecnologías, ingenierías y matemáticas, hay una menor presencia. En el caso del campus de Huesca hay titulaciones como «ingeniería agrónoma y medio rural, con más de un 60% de hombres o el grado de actividad física y deportiva o la medicina pero hay otras titulaciones» con mayor número de mujeres como el «grado de Magisterio en Educación Infantil o las titulaciones de nutrición y Enfermería», reconoció Liesa.

Conocer a una científica y su trabajo puede servir para que esos porcentajes den un vuelco en los próximos años y que también en investigación, al igual que en participación, en unos años las cifras alcancen las de igualdad.