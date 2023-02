El informe de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón determina que los efectos del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Anayet Partacua, en Canal Roya, está caducado ya que han pasado "más de dos años" tanto desde el inicio del decreto en 2006 como de la modificación legislativa sobre la protección de los espacios naturales de Aragón, que data de 2014.

Así, este informe jurídico confirma las tesis de la Diputación Provincial de Huesca, que había reclamado del Ejecutivo aragonés un informe aclaratorio después de que el director general de Medio Natural, Diego Bayona (Podemos), tratara de iniciar el procedimiento para activar el plan de protección.

"El informe de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón ha determinado que han cesado los efectos de protección ambiental que se derivaban del decreto promulgado en 2006 donde se ordenaba el inicio del PORN. El decaimiento de la vigencia de este régimen es consecuencia de que ha transcurrido el plazo máximo que la legislación ambiental sobre espacios naturales protegidos establece para la aprobación de los planes de recursos naturales, del PORN", ha explicitado el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, el socialista Joaquín Olona.

Olona ha recordado que "el tiempo máximo que establece la legislación ambiental, según precisa y aclara el informe, incluye la modificación que en 2014 se hace de la ley de espacios naturales protegidos de Aragón".

"Lo que nos dice el informe jurídico es que la legislación en estos momentos establece un plazo máximo de 2 años desde que se ordena el inicio de elaboración de un PORN hasta que se aprueba. Ha transcurrido sobradamente ese plazo, tanto del inicio del decreto en 2006 como de la modificación de la ley de 2014. Muchísimo más de dos años", ha continuado.

Además, Olona ha recalcado que la zona de Anayet Partacua está "protegida" por la red Natura 2000, y ha recordado que la evaluación de impacto ambiental "es un proceso reglado, que se rige por leyes, no es una cuestión política".

"Quiero trasladar la seguridad de que tanto porque hay un plan de gestión de red Natura 2000 específico para ese territorio, como porque el proyecto se tendrá que someter a evaluación de impacto ambiental, no cabe dudar de su rigor y su fiabilidad, que no obedece a cuestiones políticas", ha insistido. Por ello, "no cabe hablar de indefensión ambiental".

Asimismo, ha indicado Olona, "no cabe duda que se va a seguir con la tramitación del proyecto" de la unión de estaciones. Porque para que se pueda hacer una declaración de impacto ambiental, "se tiene que presentar un proyecto", ha recordado. El próximo 14 de febrero, de hecho, se firmará el convenio entre la DGA, la DPH, Aramón y Astún para lanzar el proyecto.

El consejero ha vuelto a refrendar, con todo, a su director general de Medio Natural, Diego Bayona, que trató de impulsar el PORN- "Tengo la convicción de que nuestro director general ha actuado de buena fe atendiendo a su interpretación de que hacía lo que la normativa establecía que había que hacer. Pero queda claro hoy que esa normativa no está vigente. Ayer teníamos la duda", ha reconocido Olona. "Quiero aprovechar para decir que no cabe cesar a nadie cuando de buena fe lo que hace es interpretar el cumplimiento de la normativa vigente", ha concluido, en referencia a la petición del presidente de la DPH, el socialista Miguel Gracia.