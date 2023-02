Los vuelos a Perú pagan la crisis en el país mientras Turquía resiste

Perú y Turquía son dos de los países preferidos en los últimos tiempos para viajar. Lima y Estambul, respectivamente, son esas capitales que entran en la nómina de vuelos directos del aeropuerto de Zaragoza. Pero ambos destinos están sufriendo las consecuencias de sus circunstancias particulares.

En el caso de la capital sudamericana, la crisis política que atraviesa desde hace un mes está haciendo cambiar el destino de los viajeros aragoneses. «Había muchos viajes de novios cerrados para los próximos meses que se han cancelado por lo que están viendo en las noticias», resume Jorge Moncada, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón.

Este fenómeno no sorprende a Moncada, veterano en el sector, que recuerda una tónica habitual: «Cualquier destino golpeado por unas causas graves o que se ve afectado por algún asunto serio, sufre este tipo de cancelaciones».

Eliminar el destino fijado no hace que los viajes desaparezcan, sino que los clientes busquen a toda velocidad un nuevo destino del que disfrutar. «No te puedo decir a dónde se va la gente porque no hay una tendencia clara, cada uno elige un nuevo sitio tras cancelar el que había pensado en un primer momento», asegura Moncada, que tranquiliza a los usuarios que estén en este tipo de circunstancias: «En las agencias ya estamos trabajando para hacer las mejores recomendaciones y darle un buen destino a todos los afectados».

Una tarea que, sin embargo, por ahora no tendrá que hacerse con los clientes que tuvieran billetes con rumbo a Estambul. Pese al terremoto que ha asolado Turquía y a Siria, esta ciudad sigue a la espera de los visitantes que saldrán desde Zaragoza el 5 de abril. «No tenemos ninguna noticia todavía, no se nos ha notificado nada», comenta Moncada, que adelanta que «todavía es muy pronto» para saber qué va a suceder con esta ciudad. «No creo que haya muchas cancelaciones y las aerolíneas no nos han dicho nada».

Las agencias aragonesas mantienen en sus escaparates los carteles con destino a Perú y Turquía, focalizados en el próximo puente de Semana Santa, a mediados de abril.

En el caso del país sudamericano, un viaje de nueve días, con siete noches, y alojamiento con dos comidas y dos cenas ronda los 2.350 euros, aunque con salida desde Madrid. Estambul sigue siendo un destino más económico, que se queda en 939 euros por persona por cinco días de viaje, arrancando el 5 de abril, fecha estrella para las vacaciones de la mencionada Semana Santa.