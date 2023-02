La Fundación de Aragón IluminÁfrica opera la ceguera evitable en Chad

La salud visual en un lujo en algunos países. Enfermedades y operaciones que en el llamado primer mundo se curan en otros lugares causan ceguera. Bien lo saben Enrique Mínguez, Isabel Bartolomé y Sara Marco, oftalmólogos del hospital Lozano Blesa ; Guillermo Pérez, residente en el mismo centro; Alicia Beamonte, estudiante de Óptica de la Universidad de Zaragoza; y Ana Miguel, enfermera en Urgencias del hospital San Pedro de Logroño, que esta misma semana regresaron de Chad en la 64 expedición de la Fundación aragonesa IluminÁfrica. Han estado 15 días interviniendo quirúrgicamente a pacientes, realizando consultas de oftalmología y optometría y colocando gafas.

En este último viaje han realizado unas 100 operaciones pero en otras ocasiones han alcanzado las 250, quizá por las complicaciones en los desplazamientos. En países como Chad la visión «no solo depende del ojo» sino también de su cuidado, cuenta Mínguez, presidente de IluminÁfrica. Y pone como ejemplo el caso de un niño de 5 ó 6 años ciego por culpa de unas cataratas casi de nacimiento que no habían operado antes por «falta de medios económicos». Además, no andaba, gateaba porque «tocando con la mano se desplazaba con más seguridad». Ante esta situación es «difícil retraerte de querer hacer un milagro» y decidieron operar a pesar de saber que había pocas posibilidades. Y así fue, tras intervenir en los dos ojos «el niño siguió ciego», dice Mínguez. ¿La moraleja? «Que tenemos mucha suerte de haber nacido donde lo hemos hecho y que hay muchos sitios que necesitan ayuda pero el exceso de riqueza no llega», afirma.

El oftalmólogo reconoce que «te acuerdas más de lo malo que de lo bueno»; pero han mejorado la visión de cientos de chadianos. En esta expedición han llegado «más ciegos que en otras ocasiones» porque no se han operado de cataratas porque «la sanidad no es gratuita, llegar a la capital donde están los servicios es complicado» y porque «quedarte ciego no es morirte y en África hay muchos niños ociosos que hacen de lazarillos de sus abuelos».

Mínguez ha estado en una docena de expediciones y dice que el «país no ha cambiado mucho». Para Sara Marco ha sido su segundo viaje. A «nivel profesional es interesante porque es un reto, ya que hay pocos medios», señala. Y a nivel personal «es duro porque se ven cosas que aquí tienen solución y allí provoca ceguera». Si a un niño le entra algo al ojo puede provocarle una infección enorme. «Aquí se soluciona y allí pierde el ojo», explica Marco. Al mismo tiempo es «gratificante» cuando pasan «de no ver nada a ver lo contentos que se ponen».

Para Alicia Beamonte, estudiante de Óptica ha sido su primer viaje, dedicada sobre todo a las gafas. Por las mañanas graduando a pacientes y eligiendo lentes entre las donadas y por la tarde, mientras operaban «seguía montándolas». «He aprendido un montón» aunque el idioma es una barrera, dice; y destaca como el resto, las cegueras evitables; y la «satisfacción cuando ves que has podido ayudar por solo darles unas gafas». También destaca que el viaje sirve «para amueblarte la cabeza» y ver que mucha gente «es feliz pese a los problemas que tiene». A Alicia le gustaría volver; Marco también porque «me siento en deuda», aunque la solución sería que «se formaran allí». Y Mínguez repetirá pero le «encantaría dejar de ir si no fuera necesario».

IluminÁfrica nació hace más 15 años y la primera expedición fue en 2007. Hasta diciembre de 2022 habían realizado 63 expediciones, llevando a cabo 6.375 intervenciones quirúrgicas, realizando 27.080 consultas de oftalmología; y colocando casi 15.000 gafas. Han participado 147 cooperantes médicos y 83 no médicos, muchos de ellos repetidores.