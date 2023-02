Biel se dará de alta en Aragoneses y el PAR quiere suspenderlo de militancia

Las palabras del expresidente del PAR, José Ángel Biel, llamando a aglutinar el voto del centro-derecha en torno al "gran líder" del PP de Aragón, Jorge Azcón, podrían derivar en su expulsión de la formación aragonesista en la que milita desde hace 41 años y que dirigió durante tres lustros, entre los años 2000 y 2015. El PAR ha convocado una reunión esta tarde donde se estudiará su supensión de militancia y la apertura de un expediente disciplinario.

Sin embargo, el político turolense prevé adelantarse a que pueda ser expulsado y ya anuncia que se dará de alta en Aragoneses, el nuevo partido fundado por la crítica Elena Allué.

El partido había anunciado esta mañana que convoca a las 18.00 horas a la Comisión Permanente del PAR para estudiar la suspensión de militancia y la apertura de un expediente disciplinario, que después deberá tramitar la Comisión de Disciplina del partido y, finalmente, ser aprobado en una reunión de la Comisión Ejecutiva.

La Comisión Permanente está formada solo por miembros díscolos, con el presidente, Clemente Sánchez-Garnica; el vicepresidente, Roque Vicente; el secretario general, Alberto Izquierdo; la secretaria ejecutiva de Acción Territorial, Raquel Giménez; la secretaria ejecutiva de Comunicación, Eva Fortea; el secretario ejecutivo de Asuntos Económicos, Luis Estaún; y la secretaria ejecutiva de Acción Política, Gloria Pérez.

"¿Cómo no me voy a dar de alta en Aragoneses si el PAR está muerto?"

El expresidente del PAR ha dejado claro que no le importa que la nueva cúpula, con Clemente Sánchez-Garnica a la cabeza tome esta decisión porque ya tenía decidido darse de alta en Aragoneses.

"Lo hacen para hacerse notar", ha considerado Biel, que ha destacado que "le da igual" que le suspendan de militancia del PAR. "¿Cómo no me voy a dar de alta en Aragoneses si el PAR está muerto y con una Ejecutiva que no está legitimada?", se ha preguntado, sin matizar sus palabras pidiendo el voto a Jorge Azcón.

"Están haciendo un ridículo espantoso", ha insistido Biel, que considera que la nueva cúpula que dirige el partido, desde la moción de censura contra Aliaga, "no analiza nada y lo hace todo de forma visceral".

"Es ridículo que dediquen una tarde a echar a un hombre que lleva 41 años en el PAR y que los ha promocionado a todos ellos", ha asegurado Biel, que vaticina que el PAR "no sacará ni un diputado" en las próximas elecciones autonómicas.

Ahora, ha asegurado Biel, retirado de la vida política en esta última legislatura, asegura que tiene "dos objetivos". Por un lado, "refundar el PAR", y ha considerado que el partido Aragoneses "es una buena forma para hacerlo". Por otro, "sacar a Sánchez de la Moncloa", en un mensaje muy similar a los que comparten desde la dirección del PP.

"Nos jugamos mucho si sigue cuatro años más en el Gobierno. Y si gana Lambán en las autonómicas, también ganará Pedro Sánchez", ha vaticinado.