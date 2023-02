Embudo logístico en Stellantis Figueruelas: "Nos faltan entre 25 y 30 camioneros para portacoches"

La industria del automóvil está siendo víctima de un severo embudo logístico que impide transportar vehículos con regularidad desde las fábricas españolas a los concesionarios y puertos. La planta de Stellantis en Figueruelas es fiel testigo de ello, con miles de coches estacionados en sus instalaciones y en las campas improvisadas en el exterior desde finales del año pasado. "Tenemos parada el 10% de la flota. y ademas nos faltan entre 25 y 30 camioneros", asegura José María Rivera, gerente de la empresa Capsa (Compañía Aragonesa de Portacoches), uno de los proveedores de referencia de la factoría zaragozana para esta actividad.

Ante esta situación, Stellantis acaba de poner en marcha una iniciativa inédita como es la de reclutar camioneros de portacoches entre los trabajadores de sus fábricas en Europa, incluida la de Zaragoza, un plan difícil de ejecutar por las especialización técnica que requiere este tipo de transporte.

Los motivos que han provocado este tapón logístico son varios, explican desde Capsa. Por un lado, el "problema estructural de la falta de relevo generacional" que arrastra todo el transporte, pero que está teniendo especial incidencia en el subsector de los portacoches. En este caso, las dificultades para encontrar mano de obra son más extremas por la especialización técnica que requieren los conductores de estos vehículos, que se encargan también de la carga y descarga de la mercancía.

El covid y el crisis de suministros diezman el sector

El otro gran detonante de la crisis del transporte de vehículos es la pandemia y el problema derivado de la escasez mundial de componentes electrónicos, lo que ha provocado una ralentización y, en ocasiones, parálisis de la actividad en las fábricas de automóviles. En consecuencia, la demanda de portacoches ha sido discontinua y ha hecho daño en esta actividad.

"Hemos pasado una época muy complicada como sector. Han sido dos años económicante) muy duros por la crisis de los microchips y el covid que nos han hecho perder personal por la irregularidad del trabajo. La gente se ha ido a otros sectores", destaca Rivera. "Nuestros clientes no fueron capaces de mantener un flujo constante, no nos cuidaron como proveedores estratégicos y se ha destruido parte del sector. De esos polvos estos lodos. Han dejado que se haya deteriorado”, lamenta, al tiempo que reconoce tener series dificultades para contratar trabajadores cualificados y que tampoco es posible encontrar reemplazos en la subcontratación de servicios a profesionales autónomos, ya que la mayoría de ellos “han desaparecido”.

La oferta actual de portacoches no da abasto para atender las necesidades de la industria del automóvil, cuya actividad ha repuntado en los últimos meses al haberse normalizado parcialmente el suministro de microchips. Sin embargo, la logística de esta industria sigue presentando múltiples debilidades que no serán fáciles de resolver a corto plazo. "Falta capacidad en todo la cadena de suministro del automóvil, también en los barcos. La demanda se redujo mucho, las empresa tuvieron que hacer ajustes y volver a arrancar no es fácil”, apunta.

En los dos últimos años se calcula que han desaparecido en España entre el 25% y el 30% de los efectivos de este subsector, que actualmente cuenta con cerca de 4.000 vehículos para logística de coches nuevos, de los que más de un centenar están en Aragón.

El transporte de vehículos por carretera en España está dominado por media docena de grandes operadores, entre los que destacan Berge-Gefco y CAT. En los envíos a los concesionarios desde Figueruelas destaca la aragonesa Capsa, que pertenece al grupo Transfesa. Cuenta con una plantilla de 70 trabajadores y una flota de 60 vehículos portacoches. Aunque tiene un gran arraigo en la comunidad, donde se puso en marcha hace casi 40 años a raíz de la apertura de la fábrica automovilística de Figueruelas, trabaja en toda España y dispone de delegaciones en Vigo y Barcelona.