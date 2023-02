La descentralización o no de la futura Agencia Estatal de Salud Pública por parte del Gobierno de pedro sánchez ha marcado esta mañana la comparecencia del director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, en la comisión de sanidad , quien ha señalado que existe una "sensación de tardanza" y, en tono de humor, ha recordado que "de la salud pública nos acordamos cuando truena".

Hace una semana el Consejo de Ministros descubrió el anteproyecto de ley para crear el organismo, pero aún se desconoce si se situará fuera de Madrid y si es así, los criterios para futuras candidaturas. El Gobierno de Aragón lleva mucho tiempo trabajando en esta posibilidad y esta mañana, el director general de Salud Pública ha comparado para analizar lo trabajado y para afirmar que todavía hay que esperar a la creación de esa comisión que será "la que marque si se descentraliza " y los requisitos de su futura ubicación.

A preguntas de los distintos responsables de Sanidad de los partidos, Falo ha señalado que en esa agencia está previsto que trabajen alrededor de 250 personas en los primeros momentos y de hasta 300 en los próximos años. En un principio unas 60 profesionales ya están incorporados a ese trabajo mientras que "180 serían nuevas incorporaciones". Esa movilidad que puede ser una limitación "no lo es para Zaragoza" por su situación estratégica.

Aún ha ido un paso más allá y el director general ha reconocido que "aunque no se descentralice" y la "Agencia Estatal de Salud Pública no llegue a Aragón" lo ya trabajó "para mostrar las fortalezas merece la pena". Ha insistido en que "no conocemos los requisitos necesarios, solo "los generales, como la movilidad, el asentamiento de trabajadores o las aportaciones de las instituciones", pero sí tiene claro que "la candidatura de Zaragoza puede satisfacer cualquier requisito" ya que está preparado "para competir con otras ciudades".

En cuanto a su ubicación, se ha señalado que existe un ofrecimiento por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y también se barajan otros edificios ya patrimonio del Gobierno de Aragón situados en el Espacio Expo. Uno de los posibles requisitos es que tenga unos 3.500 o 4.000 metros cuadrados pero "hasta que no llegue la confirmación no pueden comenzar las inversiones".

El tono de la comisión nada ha tenido que ver otras con comparecencias en las Cortes y de hecho el director general ha agradecido "el tono" en la que espera que "sea mi última comparecencia" en señal a la celebración de las próximas elecciones. Y también ha agradecido el apoyo de todos los grupos a esta agencia estatal, ya que el único inicio de rifirrafe ha sido cuando desde Podemos le han grabado al PP que el alcalde de Calatayud, de su partido, también ha postulado la ciudad para presentar una candidatura