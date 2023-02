Ciudadanos expulsa a Sara Fernández y Víctor Serrano del comité autonómico

Ciudadanos ha expulsado del comité autonómico a los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza Sara Fernández y Víctor Serrano. Así lo han anunciado los dos ediles a través de su cuenta de Twitter. Desde hace meses habían expresado su posición crítica con la dirección autonómica que lidera Daniel Pérez Calvo.

Este movimiento de la dirección se les ha comunicado, según explican, 11 días después de que se adoptara la decisión, y al día siguiente de que el partido confirmara que se saltará sus propios estatutos en Zaragoza y comunicara la elección, a dedo, del alcaldable para Zaragoza, el abogado José Ramón González Barriga.

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, que anunció hace semanas que no lideraría la lista ni se presentaría en las supuestas primarias que iba a convocar el partido para la capital, ha denunciado en su cuenta personal que se le ha comunicado la decisión "por wasap". "Como para sorprenderse de que no se respeten los estatutos y se nombren candidatos a dedo", ha criticado un mensaje que concluye con la expresión latina Res non verba, "hechos, no palabras".

Por wasap y 11 días después de tomar la decisión, el coordinador autonómico en funciones nos informa a @vmse10 y a mí de que nos han cesado como vocales del Comité autonómico. Como para sorprenderse de que no se respeten los estatutos y se nombren candidatos a dedo. Res non verba — Sara Fernández Escuer (@sarafernandezcs) 17 de febrero de 2023

Por su parte, el concejal responsable de Urbanismo también ha sido duro con la dirección en su mensaje. "Al parecer la Refundación de Cs consistía en silenciar y expulsar a quienes pedimos democracia y respeto para los afiliados", ha denunciado.

Al parecer la Refundación de @CiudadanosCs consistía en silenciar y expulsar a quienes pedimos democracia y respeto para los afiliados.



A mi compañera @sarafernandezcs y a mi nos han expulsado del comité autonómico de @Cs_Aragon pic.twitter.com/sCDw1UahXt — Víctor Serrano Entío 🇪🇸 🇺🇦 (@vmse10) 17 de febrero de 2023

La decisión de la dirección nacional del partido ha caído como una bomba entre las ya muy revueltas aguas de la militancia de Ciudadanos en Zaragoza. Las críticas y los anuncios de bajas de militancia se suceden en la formación liberal, que sigue sin definir el camino para las elecciones autonómicas en Aragón, donde no se han convocado primarias ni elegido candidatos.