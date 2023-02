A través de una carta y en el día en el que comienzan, oficialmente, los festejos de Las Bodas de los Amantes de Teruel, un total de 250 turolenses se han querido despedir de la ya exdirectora Raquel Esteban, a quien han querido trasladar su agradecimiento mediante una misiva muy sentida y en la que destacan su trabajo incansable durante todos estos años.

Este escrito, firmado por particulares, se produce después de que la semana pasada La Fundación Bodas de Isabel de Teruel decidiera prescindir, sin ofrecer ningún argumento hasta la fecha, de Raquel Esteban como directora gerente. El hecho se produjo apenas una semana antes del inicio de las celebraciones.

Esta es la carta dirigida a Raquel Esteban:

GRACIAS, RAQUEL

De bien nacidos es ser agradecidos. Y por ello queremos darte las gracias, por todo lo que has hecho por esta ciudad, por tu creatividad, por tu ingenio, por tu capacidad infinita de imaginar lo imposible y hacerlo posible. Gracias, Raquel. Porque a pesar de que ahora muchos son los padres de esta Fiesta, algunos nos acordamos de aquellos primeros años, de cuando te decían que estabas loca, que aquí la gente era muy seria y nunca se había disfrazado, ni en Carnaval.

¿Alguien recuerda cómo eran los febreros anteriores a 1997? ¿Cómo era la economía de supervivencia de invierno en esta ciudad? ¿Cuántos conocían la historia medieval, aparte de Antonio Gargallo, Esteban Sarasa y pocos más? ¿Qué se hacía aquí en invierno más allá de San Antón y la medalla de los Amantes del CIT? Hibernar y esperar que llegase Semana Santa. ¿Cuándo soñó la hostelería y algún comercio que su temporada alta fuese febrero?

Indudablemente no eres una superwoman ni una heroína de Marvel, pero entonces te parecías bastante a ella. Tuviste que salvar tantos palos en la rueda que costó -te costó- mucho ponerlo en marcha. Y ya en las primeras ediciones comenzaron las difamaciones, las envidias y los acosos. Pero no te importó, todo se asentaría: la Fiesta se engrandecería y tiraría para adelante. Los ataques seguían apareciendo pero tú te mantenías; por mucho menos cualquier otro habría abandonado, pero tú no, era tu ciudad, tu visión estaba clara. Has recibido premios, nombramientos honoríficos, hasta el Gobierno Autónomo y el Periódico de Aragón te nombraron Aragonesa del Año; la Confederación Europea de Fiestas y Manifestaciones Históricas te ha nombrado Presidenta de Honor y te considera una voz de referencia y una consejera destacada para ellos. La Asociación de Empresarias de Aragón reconoció tu talento para generar riqueza en un Teruel donde no sobra. Pero, como muy bien sabemos los aragoneses, casi nadie es profeta en su tierra y parece ser que tú, menos que nadie.

Volvamos la vista atrás por un momento. De verdad ¿Alguien podría imaginar esta sensación de orgullo de historia, de emociones a raudales que provoca la bella historia de Isabel y Diego? Es una historia en la que todos sabemos lo que va a suceder, pero eso no le que quita un ápice de emoción a todos los hechos que transcurren a lo largo de esos cuatro días. Emociones que sentimos los que vivimos aquí y los que nos visitan, sean españoles o extranjeros. Es la historia que se repite todos los años y por eso no emociona menos. Y todo ello generado por la locura de una persona que una vez tuvo un sueño. Los demás lo seguimos y mantuvimos, pero tú encendiste la llama y te aseguraste de agrandarla y mantenerla viva.

Así que por todo lo que has hecho, por la ilusión que nos has transmitido, gracias...Nos enseñaste a amar las figuras más emblemáticas que teníamos y cuya imagen en ese momento andaba un poco por los suelos. Nos convenciste de que cuando las ideas están claras y el proyecto es consecuente, congruente y está bien articulado a través de un equipo entregado y con unos generosos actores voluntarios, el proyecto iba a ser un éxito seguro y constituiría una excepción entre todas esas fiestas medievales, reducidas a poco más que un mercadillo medieval.

Por todo lo anterior, los abajo firmantes TE DAMOS LAS GRACIAS. No te podremos dar ni medallas, ni otorgar nombramientos, pero siempre tendrás nuestra admiración y nuestro cariño. Y estamos seguros de que hay mucha, mucha gente que piensa lo mismo.

Ahora solo queda que otros demuestren que están a la altura. Y no hablamos precisamente del equipo, que ya ha dado más de lo que se le podía pedir y lo ha demostrado sobradamente. Pero para los responsables, el listón está muy, muy alto.

Así pues, GRACIAS RAQUEL y que te vaya muy bien en esta nueva etapa de tu vida, porque es lo que te mereces y estamos seguros de que así será.