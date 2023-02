El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha criticado con dureza al Partido Popular en Aragón por lo que considera que es "embarrar" la política aragonesa y por sus intentos, ha dicho, de desestabilizar a las opciones de centro, como el PAR y Ciudadanos, que llevan "años garantizando la estabilidad" en la comunidad autónoma.

A cien días de las elecciones municipales y autonómicas, el también líder de los socialistas aragoneses ha empleado un tono duro, después de semanas subiendo los decibelios por la dramática situación que afecta a los dos partidos de centro en Aragón y el reconocimiento del PP de estar en contacto con alcaldes que antes estaban en las siglas de centro.

"He estado muy orgulloso durante estos años de pertenecer a una clase política, la clase política aragonesa, donde las relaciones entre los partidos han sido muy respetuosas. Nos hemos entendido los de izquierdas, los de derechas, hemos hecho gobiernos transversales que han dado un excelente resultado a la comunidad. Se ha demostrado que a través del pacto, a través de los grandes acuerdos, Aragón avanza de forma imparable en el terreno de la economía y en el terreno de la calidad de vida", ha empezado Lambán, ante las preguntas de los periodistas sobre la decisión del expresidente del PAR, José Ángel Biel, de darse de alta en Aragoneses, el partido creado por Elena Allué, y pedir el voto para Jorge Azcón.

"Yo creía que definitivamente habíamos dejado atrás las épocas de confrontación"

"Yo creía que definitivamente habíamos dejado atrás las épocas de enfrentamientos ideológicos, las épocas de confrontación. Pero para mi sorpresa no es así. El Partido Popular ha decidido que él no juega a eso, que no juega al entendimiento, que no juega al diálogo", ha continuado.

Para Lambán, los últimos acontecimientos demuestran que el Partido Popular ha decidido "embarrar el campo, volver a la confrontación ideológica, volver a los enfrentamientos".

Prácticas frentistas

"Volver a prácticas frentistas y sin ningún tipo de escrúpulo ni moral ni estético ha decidido romper los puentes de diálogo a base, por ejemplo, de hacer saltar por los aires a los partidos de centro, como el PAR o como Ciudadanos, que durante estos años han garantizado la moderación y han garantizado el diálogo entre la izquierda y la derecha en nuestra comunidad", ha expresado el presidente, sin filtros, pero con calma.

En la visita institucional al nuevo centro de salud del Barrio Jesús, después de rememorar los momentos difíciles de la pandemia y ensalzar el compromiso del Ejecutivo aragonés con la sanidad pública, en un ambiente casi de celebración en el barrio por la apertura de unas instalaciones largamente reclamadas, Lambán ha atizado a su rival político sin paliativos, y marcando distancias, sobre todo, en las formas de hacer política.

"Al Partido Popular le da igual utilizar las debilidades de un anciano"

"Al Partido Popular le da igual utilizar las debilidades de un anciano, le da exactamente lo mismo apelar a las miserias de algunos jóvenes con tal de eso que ya les he dicho, con tal de embarrar el campo y volver a la confrontación y al enfrentamiento", ha dicho, primero, en referencia a José Ángel Biel, y después, a la creación de Aragoneses, el partido de Elena Allué, o los llamamientos al "talento" de los concejales de Cs en el consistorio zaragozano, como Sara Fernández o Víctor Serrano.

"Nosotros no vamos a jugar a eso", ha dicho, tajante.

"El PSOE está dispuesto al diálogo con todo el mundo", ha dicho. "Creemos que el diálogo y en entendimiento entre la izquierda y la derecha es lo que garantiza la prosperidad de la comunidad y desde luego no vamos a caer en provocaciones ni vamos a meternos en el fango, en el barro en el que el Partido Popular quiere meter a la política aragonesa", ha concluido el presidente aragonés.