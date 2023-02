Las negociaciones entre el Salud y los sindicatos CCOO, CSIF y UGT siguen enquistadas y la tercera reunión, celebrada este viernes, ha terminado sin preacuerdo para desconvocar la huelga del 31 de marzo en toda la sanidad pública. Durante el encuentro, que ha durado una hora y media, los colectivos han puesto en común todas sus reivindicaciones, "pero no se ha avanzado en ninguna", según ha indicado a este diario Delia Lizana, portavoz de la Federación de Sanidad de CCOO Aragón.

Ahora, el Salud estudiará las propuestas y hará su pertinente consulta con la consejería de Hacienda para valorar, económicamente, cuánto supondrían aplicar y aceptar las peticiones de estos colectivos. "Esperamos que la próxima semana empiece ya la negociación pura y dura, porque hasta ahora hemos intercambiado opiniones. Creemos que la próxima semana puede ser clave y habrá movimientos para bien o para mal", ha señalado Jessica Fessenden, portavoz de Sanidad en CSIF Aragón.

De hecho, los representantes del Salud han trasladado a los colectivos su intención de convocar una sectorial para la próxima semana, donde pretenden ratificar el acuerdo alcanzado en enero con los médicos de Atención Primaria. Este, según constaba en su firma, tendría que entrar en vigor el 1 de marzo. "Les corre prisa la sectorial, pero ya les hemos dejado claro que si no se acude a ella con dos preacuerdos diferentes, no ha lugar que haya esa reunión", ha indicado Lizana. "No nos parece lógico que cuando había una convocatoria de huelga de los médicos no se nos permitió la negociación y ahora que nosotros estamos en esa misma situación, se nos invita a una sectorial para aprobar un documento. No es el momento y nos planteamos no ir", ha asegurado.

"A ver qué pasa. A ver qué convocatoria nos llega y qué puntos se van a tratar. Si solo son los médicos, no tenemos nada que hacer y nos parecería vergonzoso e incluso tendencioso y temerario. De hecho, cuestionaríamos la legitimidad de esa sectorial", ha precisado Lizana.

Otras peticiones

Nada más terminar la reunión, el comité de huelga se ha trasladado al hospital Miguel Servet, donde ha protagonizado una protesta junto a personal sanitario en la que se han reclamado, entre otras cuestiones, la carrera profesional, el fin de las demoras o unas mejores condiciones laborales. El acto forma parte de un calendario de movilizaciones que continuará mientras siga convocada la huelga y en el que, además, se contempla ya una gran movilización ciudadana a mediados de marzo.

Entre las peticiones concretas que este viernes han trasladado los sindicatos al Salud figura la creación de la figura del coordinador de personal técnico, que lleva reclamándose hace años y se cree "una petición justa" en estos momentos, tal y como ha indicado Elena Lahoz, portavoz de Sanidad en UGT Aragón.

Respecto al personal de Enfermería de Atención Primaria, los sindicatos reclaman varios complementos "que no se les están aplicando cuando doblan consultas y hacen sustituciones", ha dicho Fessenden. "El complemento de tarjeta individual sanitaria tampoco lo cobran las enfermeras como lo cobra un médico, mientras que en el apartado de docencia el cobro tampoco es proporcionado entre enfermería y médico", ha precisado.

Por último, también se ha reclamado al Salud un estudio de la relación de funciones de alguna categoría profesional, como la del personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y los celadores. "Tienen las mismas funciones desde 1971, son muy sexistas y tienen que ser actualizadas porque hemos avanzado mucho y nada tiene que ver su trabajo de ahora con el de antes", ha apuntado la portavoz de CSIF Sanidad. De igual modo, han solicitado "de forma progresiva" la reducción de la jornada a las 35 horas para los menores de 55 y 65 años.