Ausencias y presencias de mitin

Devolver Zaragoza al futuro es el lema que Lola Ranera ha elegido para una campaña electoral con la que quiere recuperar la alcaldía de la capital aragonesa para el PSOE. Un mitin plagado de referencias a la Zaragoza de la era Belloch, que toma como bandera la construcción de la línea 2 del tranvía –el máximo exponente de la política de entonces– para situar a la ciudad aragonesa a la vanguardia de la movilidad. Hasta la banda sonora se retrotrajo a los gloriosos años 2008, previos al crac, con el Viva la Vida de Coldplay sonando de fondo.

Tras cuatro años marcados por las huelgas en el transporte público, el PSOE quiere captar votos de los usuarios descontentos que recordarán que quien no solucionó sus problemas durante 650 días de paros fue el Gobierno de PP-Cs. Y que la titular de Movilidad es la candidata a alcaldesa, Natalia Chueca. Ranera y Lambán alabaron la gestión de un alcalde que puso a Zaragoza «en el mapa de España y del mundo». Pero el exalcalde y exbiministro de la etapa de Felipe González no estuvo en el acto del lanzamiento de la precampaña electoral de los socialistas. Una ausencia atronadora que en el partido explican porque el juez, desde que no es alcalde, tan solo ha acudido a un acto de partido. Precisamente, el de la presentación de Ranera como alcaldable, con la Expo como telón de fondo.

Otras presencias, aunque sutiles, no pudieron ocultarse. Lambán no la mencionó, pero la ministra aragonesa, Pilar Alegría, con quien las relaciones han sido más que tensas en los últimos años, especialmente tras la confección de listas en Zaragoza en 2019 que obligó a intervenir a Ferraz, dejó claro su tirón. Le regaló al presidente Sánchez el gran anuncio que habría dado ella el martes tras el Consejo de Ministros. Son 2.500 millones de euros en becas, que se dice pronto, y ello, pese a que en su caso casi se cumple aquello de que nadie es profeta en su tierra. O a algunos les gustaría, al menos, que así fuera.

La parte socialista del Gobierno no se perdió la cita para aupar a Ranera. Fue nutrida la representación del PSOE de Huesca; y todo el abanico de senadores y diputados nacionales estuvieron ahí. Tampoco se perdieron la cita algunos que más que sumar, restan, como Ignacio Magaña, absuelto de los delitos de violencia de género, una de las piedras en el camino que sorteó Ranera esta legislatura.