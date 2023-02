Estas son algunas alegaciones a la Iniciativa aragonesa para la sostenibilidad del sistema nacional de salud

Este viernes terminaba el plazo de presentación de alegaciones a la Iniciativa aragonesa para la sostenibilidad y la eficiencia del sistema nacional de salud, presentada el 23 de enero de este mismo año a las organizaciones sociales y vecinales por parte del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Esta propuesta, cuyas medidas han sido coordinadas por el colaborador de políticas de salud de la OMS, Enrique Bernal, es un “punto de partida” para un debate primero autonómico y luego nacional. La financiación autonómica, la atención a las personas vulnerables, la modificación de prestaciones y la política de recursos humanos son los cuatro pilares de la iniciativa. Varios han sido los colectivos que han presentado propuestas para mejorar estas ideas, entre ellos el Colegio de Enfermería, la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (Asapme), el Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Aragón, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, han sido algunos de los que han dado a conocer sus alegaciones.

COLEGIO DE ENFERMERÍA. Las propuestas aportadas por el Colegio de Enfermería se refieren, sobre todo a “la organización del sistema”, reconoce la presidenta del colectivo, Teresa Tolosana. “Más que pedir profesionales”, señala, apuestan por “un cambio en la prestación sanitaria”, ya que consideran que existe un modelo “muy medicalizado”, que todo se cura con una pastilla o un especialista. Sin embargo, Tolosana asegura que ante “una población tan envejecida lo mejor es tener buenos hábitos”: una alimentación saludable, no beber en exceso, hacer ejercicio, etc. En su parcela, asegura, reivindican que “se contemple el papel de la enfermera, que tiene que ser más relevante y no solo por el número sino porque debemos ocupar los sitios de decisión de las estrategias sanitarias”, señala. “Debemos estar en los puestos de gestión” porque “los cuidados, los buenos hábitos, la prevención y la vacunación tiene que tener tanta importancia como el área médica”. También son necesarias más profesionales, ya que las ratios de enfermeras por habitante en España es de las más bajas de Europa.

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS. Desde el consejo autonómico consideran dos puntos clave: la iniciativa presentada por el presidente de Aragón está enfocada desde “una visión exclusivamente médica” y debería sustituirse por “un enfoque más sanitario”. Sus principales aportaciones van encaminadas a que se tenga en cuenta la “posibilidad de mejora que aporta la colaboración de la red de farmacias comunitarias con el resto de estructuras sanitarias”. Las boticas garantizan el desempeño de la prestación farmacéutica y aseguran la accesibilidad de la población a los medicamentos tanto en las ciudades como en el medio rural. Reclaman la concertación de servicios farmacéuticos asistenciales y señalan como “fundamental” hacer un uso eficiente de todos los recursos y profesionales sanitarios, entre los que se encuentran las farmacias”.

ASAPME. La Asociación Aragonesa Pro Salud Mental considera que es necesario un equilibrio entre las necesidades sanitarias y la adaptación de la cartera de servicios proporcionada. El sistema actual, señalan, ha experimentado cambios importantes en cuanto a envejecimiento y dispersión, pero también en crisis migratorias, económica y el impacto de la violencia de género, además de la “explosión de trastornos emocionales y problemas de salud mental. Desde el colectivo consideran esencial incorporar al debate “las implicaciones del cambio climático en la salud mental” así como la creciente preocupación de la juventud ante el futuro próximo; así como la inclusión de los factores ambientales, sociales, que echan de menos en el debate propuesto. Insisten en la investigación y en no aplicar criterios economicistas que restrinjan a la ciudadanía del acceso universal a nuevos avances terapéuticos. Consideran “imprescindible revisar los criterios” y baremos de valoración de dependencia, discapacidad e incapacidad laboral de personas con problemas mentales; y necesario “incorporar nuevos perfiles profesionales al sistema sanitario” que mejorarán los sistemas de salud y la predictibilidad de nuevas enfermedades.

FEDERACIÓN DE BARRIOS DE ZARAGOZA. El documento aportado por la FABZ consta de 20 puntos, entre los que destaca aumentar el presupuesto sanitario hasta el 25% y mejorar las condiciones laborales para que los Médicos de Familia “no huyan a otros países al formarse”, así como la creación de una Gerencia para la Atención Primaria. Ven necesario también la desaparición de las distintas categorías médicas en Atención Primaria, la apertura de los centros de salud hasta las 20.00 horas, la implantación de una “jornada deslizante” aumentando un día las hora de atención y longitudinal y la creación de salud mental comunitaria dependiente de Atención Primaria. Concretan también el aumento de enfermeras comunitaria, la creación de planes de fomento de la salud y estrategias de apoyo a la soledad no deseada, la obligación de reunión de los Consejos de Salud cada tres meses; la instauración de turno de tarde para especialidades médicas y quirúrgicas. Piden también la “incompatibilidad absoluta” de los profesionales del Salud que “solo podrán trabajar en la sanidad pública o en la privada”, la obligación de permanecer en la primera durante diez años tras terminar la carrera de médicos; y la eliminación de los convenios con la sanidad privada. Además, ven necesario realizar un estudio para la posible rotación en el medio rural de residentes de todas las especialidades con formación troncal a los tres años de residencia; y permitir el endeudamiento de hasta el 20% para gasto sanitario directo.

Una vez analizadas todas las propuestas y ya con un documento definitivo se remitirá al resto de las comunidades autónomas. La sanidad es uno de los problemas más acuciantes en España y de hecho, en varias de ellas hay convocadas huelgas, paros y protestas. En Aragón, el departamento de Sanidad evitó una primera huelga tras llegar a un acuerdo con los sindicatos médicos tras aprobar medidas como la limitación de agendas. Ahora, está en negociaciones con CSIF, CCOO y UGT y en el horizonte otra convocatoria de paro, el 31 de marzo.