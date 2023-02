Todas las compañías automovilísticas se están despidiendo del motor de combustión, a partir de 2035 ya no podrán venderlo en Europa. La chimenea de la térmica de Andorra se desplomó esta semana, las empresas de moda ensayan proyectos para reparar las prendas de sus clientes, las calderas de gas se sustituyen por la aerotermia, los abejorros sustituyen a los pesticidas para controlar plagas, el champú solido sustituye al líquido para reducir la epidemia de plásticos, los bancos evalúan su cartera de préstamos para reducir los riesgos financieros que el cambio climático comporta, las empresas vinícolas cambian sus viñedos a zonas con mayor altitud…

En resumen, toda la economía mundial se está reinventando con celeridad persiguiendo dos grandes objetivos: reducir sus emisiones para lograr, entre todos, frenar en lo posible el cambio climático y adaptarse a la emergencia climática que ya estamos viviendo. Quienes no lo hagan serán víctimas de su propia ceguera.

¿Por qué se está produciendo este enorme tsunami planetario que está revolucionando la economía mundial? La razón es sencilla: el programa común de la humanidad, acordado en el Acuerdo de París, exige que, al fin, la economía haga las paces con la naturaleza. Las empresas que no caminen en esa dirección tendrán mucho pasado, posiblemente, pero no tendrán ningún futuro. No habrá inversión para ellas, no habrá consumidores y las leyes excluirán su modelo de negocio.

Por eso sorprende tanto el proyecto de la unión de las estaciones por Canal Roya. Esa viejísima iniciativa ahora resucitada va a consumir valiosos recursos en una idea propuesta para la economía de anteayer. Esos millones de euros no se podrán emplear en preparar una economía fuerte, con empleos robustos, para las montañas de la provincia de Huesca, ni en rehacer las actuales infraestructuras de esquí para adaptarlas al nuevo clima que ya está aquí, ni en reforzar el sector turístico aragonés…

Soy de familia campesina. La economía campesina tradicional era muy resistente porque era muy diversa, ningún campesino ponía todos los huevos en la misma cesta. Las comunidades autónomas que sufrieron más con la crisis económica generada por la pandemia de covid fueron las que tienen una economía desproporcionadamente turística. Tenemos que construir economías resilientes para un futuro con muchos más fenómenos atmosféricos extremos. Lo ha dicho Jeremy Rifkin: hemos entrado en la era de la resiliencia. Y la economía más resiliente es la más diversificada, no la del monocultivo económico.

Tenemos fama en Europa de que despilfarramos el dinero público, que lo invertimos sin sólidos criterios, que desaprovechamos las oportunidades que tenemos. En muchas ocasiones tienen razón. El archipiélago de aeropuertos sin sentido que tenemos en España, y que todavía estamos pagando, lo prueba. No podemos, otra vez, invertir el dinero de todos (de los contribuyentes de Teruel, de Bruselas, de París, de Huesca, de Madrid, de Zaragoza…) en una dirección equivocada.

Cuando desde Aragón vayamos a pedir dinero europeo para inversiones razonables vamos a estar bajo sospecha. Los fondos Next Generation fueron concebidos para construir una economía resiliente para la siguiente generación, no están pensados para realizar un proyecto pendiente de la generación anterior.

Los tiempos de contraponer el desarrollo económico a la protección ambiental ya han acabado. Ha quedado claro, a veces dolorosamente como en el caso de Inquinosa, que no hay economía duradera sin respeto a la ecología. Los amantes de la nieve no van a gozar de ella sabiendo lo que se ha sacrificado para disfrutarla. Quién apueste en esa dirección estará construyendo un desarrollo con los pies de barro.

Los países y las regiones ricas y prósperas en el siglo XXI serán las que tengan muchos recursos naturales y buena biodiversidad. Aragón tiene grandes condiciones para estar en ese grupo. No perdamos tiempo y dinero dando la espalda a la ciencia y al futuro. Tiene que terminar de una vez la guerra contra la ciencia, decía recientemente el Secretario General de Naciones Unidas António Guterres. No nos sumemos desde Aragón a quienes obcecadamente niegan los hechos.

Tenemos que prepararnos para el clima que está viniendo, aunque no nos guste. Tenemos que tomar decisiones mirando al frente, no podemos invertir mirando por el retrovisor. Todavía estamos a tiempo. Rectificar es de sabios.