Escribo este artículo desde el convencimiento de la importancia que ha tenido el sector de la nieve para el desarrollo de nuestro territorio, así como el papel clave que le toca jugar en el presente y futuro, por supuesto adaptándolo al indiscutible cambio climático.

Un padre tiene mucha influencia en un hijo, conmigo no fue una excepción. A los 4 años, mi padre, muy vinculado al club Candanchú, me puso mis primeros esquís: me inculcó el gen de la nieve y el esquí alpino. Cuando llegaba el deshielo en primavera, y luego en verano y otoño, todos los sábado y algún día entre semana, me llevaba a la que decían «su finca», porque estaba todo el día allí, un valle muy especial, se llama Canal Roya. Me encantaría poderle preguntar en este momento qué opina del proyecto de unión de estaciones, pero no es posible. Murió hace muchos años, siendo yo aún bastante joven.

Por eso, he intentado recopilar todos los datos posibles y poder tener con ello un criterio sobre este proyecto. Para explicarlo, voy a hacer de «abogado del diablo» y contestar a aquellas dudas que ponen en entredicho esta unión.

1. El esquí no solo repercute en los valles los 4 meses de nieve. Mucha gente decide comprarse un apartamento aquí por eso y luego viene todo el año, igual pasa con determinadas inversiones en restauración y servicios: tener la temporada de invierno y verano les anima, y esto genera economía de, por ejemplo, sector construcción y mantenimiento durante todo el año, lo que redunda en mayor calidad en los servicios que aquí se ofrecen.

2. No es cierto que ya no quepa gente aquí, esto no está lleno todo el invierno. Es cierto que cuando hay mucha demanda, que son 5 o 6 fines de semana muy concretos en los que coinciden mucha nieve y sol, estamos llenos, pero los datos entre semana son flojos. He preguntado en diferentes hoteles del Valle del Aragón y todos coinciden: tienen una ocupación de un 20-40% muchos días. El proyecto de unión de estaciones busca cambiar esta tendencia, hacer de elemento tractor que atraiga inversión privada y se puedan renovar las instalaciones de nieve y los servicios de hostelería de la zona. 300 km esquiables nos ponen en la cabeza de la nieve de la península. Conformarnos con lo que tenemos no es una posibilidad, la competencia está invirtiendo mucho y aún podemos ir a peor si no hacemos nada.

3. El proyecto, sin duda, tiene que ser sostenible. Es falso que se plantee hacer esquiable Canal Roya, pues lo que se hace es utilizarlo como elemento de unión, que no exige de una pista que atraviese todo el Valle. Se coloca en la zona más al norte, muy alejada de la zona más sensible: ibones y pico Anayet. La evaluación de impacto ambiental debe reflejar los condicionantes, si finalmente se puede hacer, y mejorar el proyecto presentado. Nadie quiere destrozar Canal Roya, y menos los que han crecido entre sus montes.

4.Otro aspecto clave a tener en cuenta es la reversibilidad de la actuación y la utilización de las instalaciones todo el año. Debemos transformar las estaciones de esquí en estaciones de montaña. La intervención debe ser respetuosa, no una gran transformación irreversible como cuando se hace una autovía, polígono industrial u otras de ese calado.

5. No se puede hacer esta apuesta estratégica sin solucionar paralelamente los problemas de vivienda, sanitarios y de movilidad. No puede haber trabajadores viviendo en caravanas, tampoco pueden permanecer cerrados los centros de urgencia de Escarrilla y Canfranc, ni coches circulando continuamente al fondo del valle. En este sentido, es prioritario un plan de movilidad con aparcamientos disuasorios. Además, utilizar el ferrocarril y transporte colectivo podría limitar los coches en estos valles, disminuyendo la huella de CO² y la calidad del destino.

6.Tampoco comparto la idea de que si se hace este teleférico ya no vendrá gente en verano. Porque tenemos ejemplos de todo lo contrario en los Pirineos, como en el Pic de Midi; también en los Alpes, en Chamonix.

7.El Pirineo aragonés tiene una superficie de 10.070 km², las estaciones de esquí alpino ocupan 40 km². Así pues, no es cierto que estemos hipotecando el Pirineo con esta unión, hay más de 10.000 km² para los que no quieran ver estaciones de esquí.

8.Un gran peligro para el Pirineo es quedarse sin gentes que lo habiten, mantengan y cuiden. Los montañeses llevan años conservando este paisaje gracias a actividades como la agricultura, la ganadería o la caza, así como la actividad diaria del ser humano. Posibilitando con ello que puedan disfrutar del entorno quienes nos visitan, y aquí estamos encantados.

9. Me sorprende el gran interés por Canal Roya ahora, un valle que durante los 20 años que he sido de alcalde de Canfranc, propietario de esta zona, ha recibido 0 euros para su mantenimiento o para compensar su protección, y no será por no haberlo solicitado. El que realmente lo visita observará el gran crecimiento de matorral y monte bajo que impiden su acceso a muchas zonas, e incluso ya no se puede pastar al inicio. He pedido reiteradamente un tratamiento selvícola para aclarar y evitar que una chispa pueda provocar un incendio devastador. Para esto no hay tanto interés.

10. Quiero incidir también que este no es un paisaje virgen como se dice, es una maravilla y precioso, pero ha sido, como todo lo que nos rodea, moldeado por el hombre, una parte por la ganadería extensiva porque es pastado todos los veranos, y la parte inicial por una reforestación a causa del pantano de Yesa.

No sé, ni puedo saber, lo que mi padre opinaría del proyecto. Lo que no me perdonaría es que agachara la cabeza como un avestruz y no opinara sobre ello sin antes reflexionar.