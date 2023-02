La tercera mesa del II Foro de Municipalismo organizado por el PERIÓDICO DE ARAGÓN, llamada El salto de los municipios medianos, estuvo protagonizada por los alcaldes de Borja (Eduardo Arilla), Caspe (Pilar Mustieles), Mallén (Rubén Marco) y Pinseque (José Ignacio Andrés), que compartieron logros y preocupaciones y dejaron claro que los objetivos de cada ayuntamiento, a pesar de las diferencias territoriales y de densidad de población, son similares en fondo aunque pueden diferenciarse más en la forma.

Antes de entrar en materia, los invitados aprovecharon su primera intervención para agradecer la oportunidad que tuvieron para que «se escuche su voz» y a la vez «sentirse reconocidos y respaldados». Los cuatro alcaldes comenzaron haciendo una breve radiografía y poner en contexto el momento que atraviesan en la actualidad sus municipios. Comenzó Eduardo Arilla, alcalde de Borja, que fue el que más satisfecho se mostró con la salud de su pueblo.

«Tenemos que estar muy contentos, la ‘marca Borja’ cada día se percibe de mejor manera», aseguró el alcalde, que atribuyó la magnífica cifra de empleo en la localidad (tan solo un 4,5% de parados) a la circunstancia de que las empresas afincadas en Borja «se sienten muy a gusto y apoyadas». «Estamos yendo todos a una. El triunfo de un municipio es el triunfo de sus personas. Tenemos mucha voluntad de trabajo y gente que aporta y suma», afirmó Arilla.

Con más prudencia comenzó Rubén Marco. «El reto de una población mediana como Mallén es hacer frente a la transformación hacia un desarrollo más sostenible que estamos viviendo», confesó Marco, que no cree que «crecer por crecer» sea lo más adecuado: «Apostamos por mantenernos para ser sostenibles. Lo importante es poder mantener los servicios y tratar de equipararlos con los de una ciudad».

Precisamente de sus cifras de crecimiento presumieron los representantes de Caspe y Pinseque en sus primeras palabras. «En Caspe tenemos 700 habitantes más que hace dos años y superamos ya la barrera de los 10.000», celebró Pilar Mustieles que, sin embargo, aseguró que este crecimiento trae consigo nuevas obligaciones. «Necesitamos nuevos equipamientos para llegar a todos. Debemos ser capaces de asentar el territorio. Uno de nuestros principales problemas son las carretes, que no son lo suficientemente adecuadas», analizó la alcaldesa. No obstante, Mustieles terminó su primera intervención felicitándose por la «paz social» que existe ahora en Caspe y que «hace muchos años» que no había.

Con 4.300 habitantes, Pinseque «crece» y Pinseque «está bien», según las palabras de su alcalde. Pero, en la línea que hablaba Pilar Mustieles, José Ignacio Andrés advirtió que ese crecimiento conlleva nuevas preocupaciones. «Estamos en un momento de transición, cogiendo ritmo. El sector servicios, al ser más gente, tiene que crecer y ahora estamos intentando que coja músculo», dijo Andrés.

Sectores estratégicos

Con algunos matices, en lo que estuvieron de acuerdo los cuatro alcaldes que protagonizaron esta mesa fue en que la clave para el buen desarrollo de la actividad económica de sus municipios es la diversificación para no depender simplemente de un solo sector estratégico. «Apostar por solo una vía de negocio es arriesgado. En Borja creemos en la diversificación de la economía y en construir un fuerte tejido empresarial, incluyendo a los autónomos», afirmó Eduardo Arilla, que también quiso dar gran importancia a las «sinergias» entre empresas que generan «grandes asociaciones». «Queremos que crezcan todos los sectores. El deportivo, el de la automoción el sector primario...nuestro cúmulo de estrategias trata de que haya comunicación y retroalimentación entre los sectores», explicó Arilla.

«Centrarse en un solo enfoque no es lo correcto bajo mi punto de vista», afirmó también Rubén Marco, aunque en el caso del alcalde de Mallén sí que consideró capital fortalecer un sector en concreto. «Seguimos siendo un pueblo rural y la agricultura tiene que tener un peso muy importante. El sector primario necesita ayuda para que esta conversión hacia algo más sostenible sea posible. Del campo y la ganadería cada vez es más difícil vivir», lamentó Rubén Marco, que también quiso poner el foco en los servicios: «Las grandes corporaciones al final se hacen con todo, pero es una pena que en los pueblos se cierran más puertas de las que se abren. Creo que es mejor priorizar a tener un crecimiento desproporcionado».

También Caspe, con un término municipal muy amplio, depende mucho del sector primario a pesar de su gran población. «El campo sigue generando mucha mano de obra y el sector servicios también gira en torno a la agricultura y a la ganadería», confesó Pilar Mustieles. Sin embargo, la alcaldesa aseguró que se está realizando una gran apuesta por potenciar el turismo, tanto cultural como deportivo, para tratar de ser un «referente a nivel regional y nacional». Por otro lado, Mustieles indicó que quieren hacer de Caspe un referente logístico a pesar de estar a más de 100 kilómetros de Zaragoza y de las limitaciones en las comunicaciones, para lo que es clave dotarse de un puerto seco.

El alcalde de Pinseque, por contra, lamentó que la cercanía con la capital aragonesa también puede ser perjudicial en algunos aspectos. «Al estar tan cerca de Zaragoza, la mayoría de nuestra población trabaja allí», explicó Andrés que, a pesar de ello, se mostró orgulloso de la evolución de su municipio. «Todo el mundo pensaba que íbamos a ser una ciudad dormitorio, pero la gente hace su vida, compra y consume en Pinseque, lo que es vital para los comercios».

Infinidad de proyectos son los que tienen también los pueblos medianos, pero para llevarlos a cabos es imprescindible la entrada en sus arcas de dinero. La financiación de los ayuntamientos llega por varias vías, pero una de las que se abre ahora son los fondos europeos. «Son ayudas que cuestan mucho conseguir, pero una vez son concedidas llegan rápido y te das cuenta de que todo el trabajo ha merecido la pena», reflexionó Eduardo Arilla.

Vías de financiación

Precisamente de la dificultad para optar a ellas hablaron el resto de alcaldes. «En Europa son muy estrictos, hace falta mucho personal técnico y mucho tiempo para hacer frente a los requisitos que exigen y a las licitaciones», añadió Pilar Mustieles.

Sin embargo, todos reconocieron la importancia para sus pueblos de estos fondos, que han permitido inversiones que ya están dando sus frutos, muchas de ellas ligadas a la eficiencia energética y otras muchas actuaciones que están por venir. En Borja el proyecto estrella del pasado año fue la restauración e inauguración de la Casa de Las Conchas, que se utiliza como palacio de congresos y biblioteca. «Es un palacio con más de cinco siglos de historia y que llevaba 40 años cerrados», explicó Arilla, que dijo que uno de los objetivos de Borja es «poner en valor su patrimonio», siendo la siguiente actuación la adecuación de la casa palacio de los Francés.

Los regidores apuestan por diversificar su economía para asegurar el futuro

En Caspe hay a la vista grandes proyectos pendientes, destacando la recuperación del cauce del río Guadalope, «una demanda desbloqueada y un proyecto precioso» para volver a dar vida a los 6 kilómetros que se tuvo que desviar el cauce con la construcción del pantano de Mequinenza. Además, se está trabajando para contar con un puerto seco, una estación intermodal y una nueva potabilizadora.

En Mallén trabajan en la reforestación de la zona del vertedero para sellarlo y que cumpla las medidas medioambientales, así como en la modernización de los regadíos para ser más «eficientes» y la ampliación de la residencia de ancianos y la reforma del consultorio médico. «La pandemia nos mostró que tenemos muchas carencias en la sanidad. Queremos centrarnos en los servicios fundamentales», dijo su alcalde.

El objetivo primordial de Pinseque para el futuro cercano es la mejora en las comunicaciones entre sus tres núcleos más importantes de población para unirlos de manera física y aumentar el «sentido de pertenencia». Otro tema para el que se están realizando esfuerzos es la huerta. «Tenemos una tierra muy rica aunque pequeña. Existen muchos recursos a nuestra disposición y los estamos perdiendo. Podemos ser más inteligentes y aprovechar todo ese potencial», declaró Andrés.

A pesar de el gran empujón que suponen los fondos europeos para los municipios, los cuatro alcaldes quisieron dejar patente la vital importancia que para ellos tienen las ayudas de la Diputación de Zaragoza, y más en estos tiempos, en los que reconocieron que las partidas para los gastos corrientes se han llegado a quintuplicar en muchos de los casos. «Sin la diputación muchos de los pueblos estarían perdidos», reconoció Pilar Mustieles. «Es como un padre para todos nosotros, nada sería posible sin esas contribuciones».

«Ahora el criterio para la entrega de esas ayudas es más homogéneo. Son nuestra arma más poderosa para realizar la infinidad de inversiones que necesitamos», analizó José Ignacio Andrés. También alabó la gestión de la diputación Eduardo Arilla: «La diputación no puede ser un mercantilismo, es necesaria la equidad que ahora tenemos. La diputación es el ayuntamiento de los ayuntamientos y nuestra principal fuente de financiación», apostilló.

La reunión terminó mirando hacia un futuro que se presenta «esperanzador» y «lleno de retos» aunque con la «incertidumbre» que provoca las próximas elecciones municipales.