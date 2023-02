La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha explicado que la comunidad autónoma ha ejecutado el 46% de los fondos europeos que le corresponde gestionar al Ejecutivo regional, "que nos sitúa a la cabeza" en el conjunto del territorio español.

Se ha pronunciado así antes de participar en la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, reunida este lunes en Madrid. "Estamos hablando de que tenemos 323 millones de euros movilizados del total de 708 millones" que gestiona su gobierno, ha apuntado.

Ha detallado que de esos 323 millones, los 277 están "en vía de convocatorias" y 46 millones "se van a gestionar a través de convenios". Pérez ha enfatizado que, en Aragón, "estamos cumpliendo los hitos, los objetivos" y esta garantiza "la trazabilidad de los fondos desde el primero euro hasta el último".

En total, ha comentado, han llegado más de 1.600 millones de euros, ya que a los 708 que gestiona directamente la comunidad autónoma se han de añadir los 267 millones que llegaron del REACT-EU, "que se destinaron fundamentalmente a los impactos de la COVID" y más de 630 millones "que gestiona directamente el Gobierno de España a través de distintos ministerios".

Pérez ha aclarado que Aragón ha tomado parte en más de ciento 139 conferencias sectoriales y la comunidad autónoma ha promovido 12 foros "para adaptar el dinero que nos tocaba gestionar a la realidad de nuestro sector productivo, de la investigación".

En esa fase previa a la aprobación del Plan por parte de la Comisión, se llegaron a recoger más de 300 manifestaciones de interés desde el Gobierno, con el apoyo de CEOE Aragón y Red Entidades Locales para Agenda 2030.

En total, han resultado beneficiarios en Aragón más de 7.000 proyectos, de los que más de 6.400 son empresas y autónomos y más de 700, entidades locales y organismos públicos, lo que evidencia que los fondos están llegando a todo el territorio.

Mayte Pérez --que ha estado acompañada por el secretario general técnico del Departamento de Hacienda, Sergio Pérez, y por el comisionado para la Agenda 2030, Fermín Serrano-- ha destacado que desde el Gobierno de Aragón se ha facilitado el acceso de los fondos europeos a los ayuntamientos aragoneses, de modo que los tres niveles administrativos del país se han visto beneficiados por su llegada.

Agua de mayo

La consejera ha considerado que estos fondos "han venido como agua de mayo en un momento, en un contexto, muy complejo" y "hay que reconocer y agradecer la labor que el Gobierno de España ante Europa poder hacer realidad estos Fondos de Recuperación y Resiliencia".

"Europa, en esta ocasión, sí que está al lado de los ciudadanos, hablando de los problemas y aportando soluciones" y ha resaltado la fortaleza y vitalidad que han aportado estos fondos, así como el impacto que están teniendo.

Pérez ha considerado que estas ayudas europeas surgieron "para taponar las heridas que la pandemia había dejado en nuestro economía y acelerar la transformación de nuestro sector productivo", pero llegó la guerra de Ucrania "y ahí hay que incorporar esa complejidad".

En este punto, ha sostenido que para intervenir "con inmediatez en el impacto que estas crisis están teniendo" se están ejecutando los fondos, a la vez que se implementa el plan, y se actúa, además, teniendo en cuenta la realidad descentralizada de España, con 17 comunidades autónomas y con los ayuntamientos.

"A través de esa gobernanza, que es más complejo seguramente para asegurar la coordinación, es mucho más real y más eficaz porque responde a la realidad del territorio" y "aplicando la fórmula de éxito, como se ha visto que es esa colaboración público privada", ha esgrimido.

Interés partidista

La consejera ha lamentado "la actitud de la derecha, del Partido Popular, cuestionando la importancia y la eficacia de estos fondos" y "no me cabe ninguna duda de que si dejáramos al margen los intereses partidistas, cualquier presidente, cualquier alcalde o alcaldesa de comunidad o de Ayuntamiento valoraría muy positivamente el impacto que están teniendo".

En el caso de Aragón, ha apuntado, "hemos sido la primera comunidad que ha recuperado el PIB de antes de la pandemia", se los datos de paro son de los más bajos del país, estando a la cabeza "en muchos indicadores económicos".

Por eso, ha sintetizado: "Estoy convencida que la mayoría de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos valoran perfectamente esto y, por tanto, ese interés partidista, primero, de intentar que esos fondos no llegarán y, después, de criticar la gestión no solo me parece una manera de erosionar la imagen de país, sino de las instituciones, a través de la utilización partidista y, sobre todo, de los beneficios que tiene a las gentes que vivimos aquí".