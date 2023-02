"Hay que ser valientes, no ver las limitaciones que tenemos, sino lo que nos motiva". Este es el consejo que ha trasladado María Jammal, cofundadora de la oenegé Humanity Cree y Premio Princesa de Gerona 2019, a los cientos de jóvenes que han participado en el congreso 'Lo que de verdad importa', dentro de la primera jornada del Tour del talento que se ha inaugurado en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Junto a ella ha estado Lucía Lantero, fundadora de la oenegé Aymy, los niños de Haití, quien ha reconocido que contar su experiencia puede despertar conciencias pero "si te hace eco es porque tú ya lo tenías dentro".

La aventura de Jammal, especialista en Psicología, surgió en 2015 cuando realizó un viaje a Lesbos como voluntaria junto a su pareja. Allí se dio cuenta de la "terrible situación de los refugiados", ha contado, sobre todo en cuanto a salud mental, que en esos momentos podía tenerse menos en cuenta porque las prioridades eran otras, la vida. Ellos, como palestinos, podían "ayudar porque entendíamos el idioma y también las necesidades". Así que después del viaje decidieron ayudar "no sólo en los campos de refugiados" y siempre poniendo en primer lugar la salud mental, de los niños y por extensión de las familias y de la población en general.

Desde Zaragoza

Han trabajado en Ucrania y también en Turquía tras el terremoto. Son una decena de personas y cuentan con muchos voluntarios. Ahora ase han puesto como objetivo crear varios hub en distintas regiones españolas, entre ellas Zaragoza y el resto de paradas del 'Tour del talento', para atender "las necesidades de salud mental de los niños". Por eso durante estos días, varios jóvenes zaragozanos se formarán para poder "prevenir emergencias" y saber cómo actuar en caso de que se produzcan.

Tragedia en Haití

La oenegé Los niños de Haití ha ayudado en sus doce años de existencia a más de 5.000 niños esclavos y de la calle del país, uno de los más pobres del mundo donde las catástrofes y las epidemias se solapan. "El cólera ha vuelto después de tres años", ha dicho Lucía Lantero. Ella viajó a Haití tras el terremoto y ya no pudo volver a casa. "Vi cómo las familias regala han a sus hijos porque no tenían qué darles de comer", cuenta. "Nadie se ocupaba de esos niños de la calle, el racismo es brutal", señala. Para luego añadir: "He visto a niños comer comida de perros, así que si volvía no me lo podría perdonar", cuenta emocionada. Y se quedó, para que el país no se quedará en el olvido.

La de Lucía ha sido una charla "inspiradora", pero asegura que "si te hace eco es porque y ya tienes", ha reconocido tras salir de la ponencia, en la que ha coincidido con "gente que también me inspira".