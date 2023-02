La Ejecutiva del PAR no cierra la puerta a una reconciliación con Aliaga

Quizá quede un hilo de esperanza para la reconciliación en el Partido Aragonés, donde fuentes de la Ejecutiva aseguraron ayer que no se ha dejado de trabajar en los últimos días con la intención de buscar puntos de acuerdo que permitan desatascar la situación de la formación aragonesista, de tal manera que en el partido se limen asperezas entre los críticos y los díscolos –que ahora tiene la mayoría en la Ejecutiva y ostentan la presidencia por medio de Clemente Sánchez-Garnica– y se puedan empezar a presentar listas y candidatos a municipios e instituciones aragonesas.

El partido se haya en un momento límite, asfixiado por el tiempo que corre en dirección a las elecciones del 28M. Ayer se reunió el Comité Local de Zaragoza en la sede del partido en la capital con el objetivo de sentar las bases de la información que se quiere hacer llegar a todos los puntos del territorio de lo que está sucediendo en la formación.

En el comité que preside Jesús Martín se habló de la vía del diálogo abierta, de la necesidad de buscar nexos. "Tenemos que tratar de llegar a un acuerdo para poder presentar las candidaturas. Debemos encontrar la fórmula para que vayamos todos juntos, y hacerlo antes de que se vaya la gente", aseguraron fuentes del partido.

"Todos juntos"

Ayer comenzó a marcarse la hoja de ruta de este comité de cara a las primarias con la constitución de un grupo de trabajo. Además, Clemente Sánchez-Garnica aprovechó la reunión "para hacer una llamada a la unidad y al trabajo", además de explicar los diferentes acontecimientos ocurridos en las últimas semanas. También se analizaron las elecciones desde 1999.

Desde la nueva Ejecutiva se apuesta por reabrir las relaciones con el sector de Arturo Aliaga para tratar de convencerlos, en primer lugar, de que no se ha hecho "nada contra él", conscientes además de que "todos tendremos que ceder un poco si seguimos creyendo en nuestras siglas y queremos sacar esto adelante". El vicepresidente de Aragón, no obstante, no se ha querido volver a pronunciar sobre la situación y sigue a la espera de las decisiones judiciales.

La semana pasada distintos cargos institucionales del PAR próximos a las tesis del expresidente Arturo Aliaga se reunieron para plantear la posibilidad de crear un nuevo partido político aragonesista "que dé respuesta a las demandas de los militantes" en todo el territorio descontentos con la actual dirección. "Se han cargado las siglas del PAR, pero el mensaje no se lo pueden cargar", expresó el teniente de alcalde de Cuarte de Huerva, Julio Conde, uno de los impulsores de estas reuniones para buscar «una salida» a los aliaguistas desencantados con el rumbo actual del PAR.