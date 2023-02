Stellantis Figueruelas ensamblará en serie el Peugeot ‘e-208’ a partir de verano

La dirección de la fábrica de Stellantis en Figueruelas está ajustando su esquema de trabajo para dar la bienvenida a la versión eléctrica del Peugeot 208. La planta cancelará desde abril un turno de trabajo en el que operan unos 250 trabajadores para reorganizar su estructura de trabajo, algo que se aprovechará para ajustar la producción de la línea 1 a la escasez de microchips hasta el mes de julio. Es para esta fecha cuando se prevé recuperar el turno B para comenzar a comenzar «un nuevo proyecto», presumiblemente la fabricación en serie del Peugeot 'e-208'.

Según distintas fuentes conocedoras de los planes de la compañía, la producción del segundo modelo eléctrico que recalará en la factoría de Figueruelas –el Opel 'Corsa-e' se ensambla desde hace tres años– comenzará «previsiblemente en julio». Será una realidad «salvo tormenta», sujeta a los designios de las distintas crisis que azotan al sector del automóvil, y teniendo en cuenta que Figueruelas cierra sus puertas durante todo el mes de agosto.

Sería con el pistoletazo de salida a la producción del pequeño eléctrico de la marca francesa Peugeot cuando se recuperarían los cinco turnos de trabajo que hasta ahora componían el organigrama de la planta. De hecho, el '208' eléctrico ya rueda por las líneas de montaje de la fábrica zaragozana en una versión de pruebas, aunque la multinacional todavía no ha reconocido el nombre del próximo modelo que producirá Figueruelas. Este modelo se fabrica hoy en la planta de Trnava, ubicada en Eslovaquia, y a esta fábrica viajará la producción del Opel 'Crossland' y el Citroën 'C3 Aircross', dos de los modelos que hoy se ensamblan en Figueruelas y que se marcharán a tierras eslovacas en algún momento del próximo bienio.

Mientras se pone a punto el engranaje para producir en serie del nuevo modelo en Figueruelas, el turno B de la línea 1 será eliminado de forma temporal. Este equipo operaba desde enero al 50% de su capacidad por los últimos coletazos de la crisis de los microchips, que no termina de solucionarse.

Los cerca de 250 empleados afectados se redistribuirán a otros turnos de trabajo, dado que la dirección de la planta ha reintroducido el sistema flexible en el turno de noche para trabajar en una u otra línea según la disponibilidad de semiconductores. «El nuevo esquema de trabajo servirá para reducir los días de inactividad y evitar los ertes», explican desde la dirección. Fuentes del comité de empresa creen que «unas 50 personas» pasarán automáticamente al turno de noche, mientras que habrá «unos 150 contratos temporales que no serán renovados» y el resto «irán rotando entre periodos de actividad y paro dentro del marco del contrato relevo».

Stellantis alivia la campa, ahora con 11.000 coches

Poco a poco va aliviando la fábrica de automóviles de Figueruelas el atasco de coches a estrenar en sus campas. Ahora hay cerca de 11.000 vehículos estacionados en los alrededores de la planta, una cifra que nada tiene que ver con los 21.000 que se llegaron a estacionar durante las Navidades pasadas. El tapón logístico, derivado de la escasez de conductores de portacoches, ha dejado fotografías nunca vistas en la fábrica zaragozana, con un mar de turismos a estrenar que duermen a la intemperie. Incluso se llegaron a dejar vehículos en el césped que rodea a las naves de producción.

El problema en la cadena de distribución se suma a la concatenación de tormentas para la industria del automóvil, que debe hacer frente al salto a la electromovilidad, a los últimos coletazos de la crisis de los microchips y, en el caso de Figueruelas, una negociación del convenio colectivo que todos ven como compleja. Stellantis puso en marcha hace dos semanas una iniciativa en todas sus fábricas para solucionar la falta de mano de obra en las empresas de portacoches, en la que ofrecía a los operarios una trasladarse a empresas logísticas durante dos años percibiendo un plus de 800 euros. De este modo, un operario medio de la planta con un salario bruto de unos 28.000 euros al año pasaría a cobrar 9.600 euros más por aceptar el cambio. La iniciativa «ha cumplido las expectativas» de la dirección, según confirman a este diario, pues una treintena de candidatos se ha prestado de forma voluntaria al traslado. Ahora deberán estudiarse los perfiles y seleccionar a los futuros conductores de portacoches, pues el puesto requiere del permiso para conducir estos camiones, con preferencia para aquellos que tengan el certificado profesional en vigor.

Convenio colectivo

Con estos ingredientes llega la planta de Figueruelas a la semana previa para comenzar la negociación de su convenio colectivo. Hay mucho en juego en la mesa que debe constituirse el 27 de febrero. El futuro de la mayor industria de Aragón está pendiente de la adjudicación de una de las plataformas de ensamblaje del vehículo eléctrico de Stellantis (STLA), mientras que la segunda convocatoria del Perte del coche eléctrico sigue en el aire. Los sindicatos trabajaban ayer en la redacción de una propuesta conjunta para negociar las condiciones de trabajo de más de 5.200 empleados.