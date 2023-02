Algo falla en la relación entre la oferta y la demanda del mercado laboral. Y no solo en la práctica, sino también en la forma de cuantificar esa brecha. Los empresarios de diversos sectores denuncian desde hace tiempo la escasez de mano de obra en los oficios tradicionales, como el transporte, la construcción o la hostelería, pero según ha advertido este martes el sindicato UGT Aragón, los datos del INE no están reflejando esta realidad. "Casi podríamos hablar de osadía decir que faltan trabajadores porque no hay ofertas de trabajo que certifiquen esos puestos vacantes", ha asegurado Daniel Alastuey, el secretario general de UGT en Aragón, en la presentación del Análisis del mercado laboral de Aragón en 2022.

"Debemos rechazar esa idea de que faltan trabajadores" cuando en Aragón hay cerca de 60.000 parados, ha señalado Alastuey, aunque ha reconocido que esto sí puede ocurre en algunos sectores muy especializados. ¿La solución? "Podrían mejorar esas condiciones para atraer a los potenciales empleados", porque las de sectores como la hostelería "no son puestos de difícil cobertura". Según UGT, el índice del Instituto Nacional de Estadística que mide este fenómeno se encuentra a finales de 2022 en el 0,53% en Aragón y en el 0,7% en España. Es decir, menos de una plaza de cada 100 no encuentra trabajadores que la cubran. Miguel Marzo, presidente de la CEOE Aragón: «No entiendo que escasee la mano de obra si tenemos 59.000 parados» Esta es una de las conclusiones del informe de UGT Aragón, pero no la única que ha llevado la contraria a las sensaciones e informes publicados hasta ahora. Según los datos recogidos por el sindicato, que da mayor credibilidad a las cifras de afiliados a la Seguridad Social, el mercado laboral en Aragón cerró 2022 con 7.027 puestos de trabajo más que en 2021, lo que supone un incremento interanual del 1,20%, lo que choca de forma frontal con los datos publicados en la última Encuesta de Población Activa (EPA), que señalaba una pérdida de 5.000 ocupados en el mismo periodo de tiempo. En cualquier caso, el crecimiento del empleo en Aragón se sitúa justo a la mitad que en la media española (2,40%), si bien debe destacarse que la comunidad no necesitaba recuperar su mercado laboral de la caída sufrida en la pandemia en otros puntos de la geografía española, como Baleares. El mercado laboral se enfría en Aragón y pierde 5.000 empleos en 2022 De este modo, Aragón cerró 2022 con 591.888 afiliados a la Seguridad Social. La última EPA reflejaba una enorme caída del empleo en la construcción, pues se hablaba de 12.000 trabajadores menos en el sector. Sin embargo, según los datos pubicados, en 2022 hay 832 trabajadores más en la construcción que el año anterior. La cifra de cotizantes creció de forma considerable (un 15%) en la población entre 16 y 19 años, mientras que en la franja de los 35 a los 49 años cayó en el orden del 3%, aproximadamente. Sin embargo, el salario vuelve a estar en el centro del conflicto. Según ha explicado Alastuey, justo antes del 'crack' financiero de 2008 la remuneración de los asalariados aportaba un 48% del PIB en España, pero ahora esa cifra se sitúa en el 45%. El salario pactado en convenio aumentó un 2,8% en 2022, pero el IPC anual alcanzó el 8,4%, por lo que la pérdida de poder adquisitivo superó los cinco puntos porcentuales. "Queda mucho por recuperar", ha dicho Alastuey, quien ha señalado que nada ha tenido que ver la salida de la crisis poscovid de las decisiones tomadas para recuperarse del 'crack' de hace 15 años. Aragón roza su récord histórico de empleo De hecho, según apunta el informe de UGT, el impacto de estos tiempos de inflación en el bolsillo de los aragoneses ha supuesto una pérdida del 3,5% de la capacidad de poder adquisitivo, mientras que para la media en España ha sido "inapreciable". Pese a ello, desde el sindicato manifiestan que Aragón "mantiene un sistema laboral y salarial más igualitario (con menos trabajadores en los extremos) que el conjunto del país". Y aquí entra en juego la reforma laboral firmada en 2021 entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz. "Es innegable que ha tenido un impacto positivo y que estamos cambiando la mentalidad de las empresas en lo que a filosofía del despido respecta", ha señalado Daniel Alastuey, quien ha destacado que la entrada en vigor del nuevo marco normativo ha hecho que la contratación indefinida se multiplique por tres, pasando del 10% al 35% actual. Las tendencias del mercado laboral El paro de larga duración sigue siendo una constante en el mercado laboral aragonés, con una mayor incidencia entre las mujeres. El 40% de las paradas lleva un año o más en paro, mientras que este porcentaje alcanza el 35% entre los hombres. Además, esa fiebre por el teletrabajo que comenzó con la pandemia y que parecía que iba a estabilizarse no ha mantenido tales expectativas, pues tan solo el 10% de los trabajadores utiliza esta modalidad de forma ocasional.