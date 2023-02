Los centros de salud de Aragón ultiman su organización de cara al 1 de marzo

El 1 de marzo se acerca y el Salud ya está moviendo ficha de cara a la organización de los centros de salud para que las medidas acordadas con los médicos de Atención Primaria entren en vigor el próximo miércoles. De hecho, según ha podido saber este diario desde este jueves se están llevando a cabo las reuniones de los directores de Atención Primaria con los coordinadores de los sectores sanitarios para comunicarles cómo se van a tener que organizar las agendas. Desde el 1 de marzo, el número de pacientes por médico de familia será de 35 y de 28 en Pediatría.

Una vez que se superen estas cifras y siempre y cuando la demora para dar cita supere los tres días (72 horas), se pondrán en marcha las bolsas de rebosamiento. Es decir, consultas de tarde por parte de los facultativos que, en todo caso, tendrán que gestionarse desde Admisión. Esta cuestión también se está explicando estos días en dichas reuniones internas.

El Departamento de Sanidad, sobre todo tras la amenaza lanzada el lunes por parte de los sindicatos médicos CesmAragón y Fasamet de volver al conflicto si el 1 de marzo no se aplicaba ya su acuerdo, también tiene elaborados ya, desde el martes, los documentos que recogen las instrucciones que ratifican las medidas pactadas el 19 de enero.

El acuerdo, además, será ratificado este viernes en la mesa sectorial que hay convocada para las 12.30 horas con todos los sindicatos. Una vez que tenga esta rúbrica, deberá ser aprobado también por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico, aunque fuentes de la consejería precisaron que este trámite, que podría demorarse por una cuestión de plazos, no es condicionante para que el 1 de marzo ya estén en marcha las medidas. Además, todos los cambios que supondrá esta nueva organización de la Atención Primaria también deben publicarse en el Boletín Oficial de Aragón.

Es seguro que en la sectorial del viernes se refrendará el acuerdo con los médicos de Atención Primaria y falta por ver si también se hará lo propio con CCOO, UGT y CSIF, con quienes este jueves se reúne el Salud de nuevo para tratar de cerrar ya un pacto que desconvoque la huelga del 31 de marzo en la sanidad pública.

«Muchos acuerdos»

La idea de todas las partes es sentarse mañana en la sectorial con dos acuerdos a firmar para poner fin a todo posible conflicto sanitario. Para ello es fundamental que hoy avance la negociación entre el Salud y CCOO, UGT y CSIF.

Las claves, tal y como contó ayer EL PERIÓDICO, pasan por cinco grandes bloques: Atención Primaria, Urgencias, contrataciones, retribuciones y cuestiones como los descansos o la jornada de 35 horas. Los sindicatos generalistas esperan que el Salud les confirme si Hacienda ha dado el visto bueno a la cuantía económica que supondrían sus medidas. «Nos han planteado 19 reivindicaciones, de las cuales en muchas no hay objeción y se pueden abordar. Hay otras que no nos competen y por la cuantía económica exceden de nuestras competencias. En todo caso, la reunión de mañana (por la de este jueves) será determinante y llegaremos a muchos acuerdos importantes para que no se produzca la huelga», ha dicho este miércoles la consejera de Sanidad, Sira Repollés.