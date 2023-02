Las nieves regresan este jueves a Aragón con un mínimo de 40-60 litros en todo el Pirineo aragonés. Unas precipitaciones en forma de nieve que incluso alcanzarán valores de 80-100 en zonas pirenaicas como el Sobrarbe y la Ribagorza. "Un paquetón de nieve con medio metro o más" en palabras de Rafael Requena, delegado territorial de la Aemet en Aragón, que también prevé nieves, "en menor medida", en el Sistema Ibérico y "a última hora" de este jueves en Teruel. La cota de nieve, que este miércoles se sitúa en unos 1.600 metros, descenderá incluso hasta los 500 metros en algunas zonas.

Ante esta situación, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ya ha activado los medios necesarios para hacer frente a estas nevadas en Aragón y también en Cantabria, Castilla y León y Cataluña. Para hacer frente a estos fenómenos, el Mitma cuenta con 812 equipos quitanieves y una capacidad de almacenamiento de 149.095 toneladas de fundentes.

Con la llegada de esta DANA, que afectará de forma generalizada a toda la península, las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 10ºC, por ejemplo, en Zaragoza. El descenso se sufrirá de manera gradual a lo largo de este jueves y, de esta manera, Requena asegura que se experimentará un "retorno a una situación invernal" con esta "caída notable" de las temperaturas en torno "a los 10ºC". Por tanto, desaparecerán los mercurios pre-primaverales que han llegado a los 20ºC en la capital aragonesa durante estos últimos días y que este miércoles habían alcanzado los 18ºC. Será el viernes "cuando más se note el frío".

Para el viernes no se prevén precipitaciones, las cuales podrían regresar en forma de nieve a lo largo de la medianoche del sábado y la jornada del domingo. No obstante, esto último todavía es "muy incierto" y lo que sí esta claro para el delegado territorial de la Aemet en Aragón es el ambiente "frío" de este fin de semana. De hecho, las heladas -"que no nos habían abandonado"- se prevén "bastantes fuertes", sobre todo, "cuando se quede el cielo raso y despejado".

Dadas las temperaturas pre-primaverales de los últimos días, "mañana podría haber tormentas" en ciertos puntos de Aragón por "el contraste de la entrada del frío de mañana".