IU y Podemos no acudirán juntos a las elecciones de mayo en Aragón

No ha llegado un anuncio oficial ni mucho menos conjunto, pero la posibilidad de que Podemos e Izquierda Unida se presenten de manera conjunta a las elecciones municipales y autonómicas ya es nula. Despistaron un tanto las declaraciones del lunes por la noche de Sira Rego, portavoz nacional de IU, al hacer una lectura «bastante positiva» de las negociaciones que mantienen con Podemos para concurrir conjuntamente a las próximas elecciones y confirmando acuerdos en siete de las 11 comunidades donde se celebran comicios el próximo 28M.

De hecho, Rego recordó que todavía están «en plazo» para alcanzar más alianzas, algo que no sucederá en las elecciones al Gobierno de Aragón. Tampoco en ninguno de sus municipios pese a los muchos llamamientos sociales que se han producido desde distintos sectores para que todas las fuerzas a la izquierda del PSOE aglutinasen fuerzas. Incluso el pasado fin de semana, desde el Ateneo Republicano se les pidió un esfuerzo para entenderse porque «la historia reciente ha demostrado que solo con candidaturas unitarias se puede frenar el avance de las derechas».

«A día de hoy no hay contacto ninguno y cada uno iremos con nuestro candidato», afirmó ayer Álvaro Sanz, coordinador general de IU en Aragón, que recordó que en su formación estaban «absolutamente dispuestos» a buscar acuerdos pero admitió que ya es «muy tarde para cualquier cosa».

El ADN de Podemos

La coordinadora general de Podemos en Aragón, Maru Díaz, dejó un recado casi definitivo el pasado 14 de enero tras la reunión del Consejo Ciudadano de Aragón del partido morado. «El ADN podemita de estos 9 años de andadura estará reflejado en una papeleta propia en las próximas elecciones, con un programa territorializado y la salud, la educación y la energía como ejes fundamentales», manifestó hace más de un mes.

«Nos presentamos siendo lo que somos y orgullosos y orgullosas de serlo. No es una novedad, ya lo hicimos en las elecciones de 2015 y de 2019. Tenemos una hoja de ruta propia y una forma de sentir cuál es la utilidad para la ciudadanía, que es gobernando dentro de los Gobiernos, asumiendo contradicciones, cabalgando con dificultades, pero poniendo la vida de la gente por delante de otras cuestiones», señaló la líder de Podemos Aragón, despejando así dudas sobre una posible confluencia con otras formaciones políticas.

Ayer, en la cita de la plaza España zaragozana donde se habló sobre todo de movilidad, no incidió públicamente en el mensaje. Fuentes de Podemos, no obstante, aseguraron que la idea no ha cambiado y, por lo tanto, no acudirán a los comicios junto a ninguna otra formación, decisión que tomó también Chunta Aragonesista hace meses.

«Por nosotros no ha quedado, pero tras esas palabras de Maru interpretamos lo mismo que todo el mundo. La gente no entiende que no vayamos juntos, tendremos que plantear otra opción para las generales», concluyó Sanz.