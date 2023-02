Los sindicatos médicos y Satse esperan incluir mejoras en el acuerdo de salida de huelga

Los sindicatos médicos y Satse (Enfermería) han asistido esta mañana a la mesa sectorial de Sanidad para ratificar el acuerdo entre el Salud y Fasamet y Cesm Aragón por el que decidieron desconvocar la huelga prevista para finales de enero. Este pacto incluye la limitación de agendas a 35 en Medicina de familia y 28 en Pediatría, la organización de las consultas de rebosamiento así como las retribuciones por tutorías mir o las libranzas tras las guardias.

Sindicatos como CCOO, UGT y CSIF no han asistido a la mesa sectorial porque consideran que el pacto entra en alguno de los puntos que ellos reclaman al Salud (como el abrir los centros de salud hasta las 20.00 horas), y que no pueden abordar un documento que ellos no han negociado. Este jueves tuvieron una reunión con el salud para avanzar en sus propuestas pero terminó sin avances por lo que continúa la huelga convocada para el 31 de marzo por las tres organizaciones sindicales.

A la entrada a la mesa sectorial, Mercedes Ortín, secretaria general de Cesm ha señalado que se trata de "firmar un acuerdo de salida de huelga pero a partir de ahí se incorporarán más puntos", ha dicho antes de afirmar: "Hay acuerdo pero continúa la negociación". En este encuentro pretenden sumar "mejoras para otros colectivos no médicos" como enfermería y otros profesionales del ámbito hospitalario.

En este mismo sentido se ha manifestado María Cruz Oliván, secretaria general autonómica de Satse, que ha reconocido que "hay muchos puntos en los que el acuerdo de salida de la huelga son equiparables a las enfermeras" como puede ser los tutores de EIR o las consultas de rebosamiento, que habrá que ver cómo afectan a las profesionales; y también "conseguir mejoras para las coordinadoras de enfermería que tengan liberada la parte asistencial y que su trabajo no debe recaer en las compañeras", y retributivas en el caso de atención especializada.