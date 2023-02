«No he dado un parte al seguro por helada en 25 años. No puede ser que por dos años excepcionales quieran modificar la concepción de todas las pólizas por helada». Es el caso de Sergio de Dios, un fruticultor de Fraga que trabaja unas 50 hectáreas para producir melocotones, nectarinas y otras frutas de hueso, que verá como la producción asegurable de su explotación cae «un 10%» tras las heladas de los dos últimos años en el noreste del país.

Como tantos otros agricultores, De Dios no muestra duda alguna sobre la conveniencia y la necesidad del seguro agrario. «Creo en el seguro como herramienta indispensable y sigue siendo una buena opción, pero si se complica como este año vamos a tener serios problemas», explica. Sin embargo, cuando apenas quedan tres días para que finalice el plazo para contratar el seguro de los frutales, este fragatino todavía no ha cerrado la póliza. «Estoy aguardando hasta el último momento, a ver qué pasa. Con las condiciones actuales, no estamos asegurando lo que tenemos», desarrolla el fruticultor.

Las organizaciones UAGA, UPA, Asaja, Araga y Cooperativas Agroalimentarias Aragón denuncian que las nuevas condiciones de las pólizas de Agroseguro para los siniestros por heladas reducen el 20% de la producción asegurable, lo que está ahuyentando a los agricultores de la hasta ahora siempre cotizada mutua agraria. La compañía ha ajustado las pólizas tras dos años de elevada siniestralidad, con especial incidencia en las últimas heladas y la concatenación de sequías, incendios, inundaciones y calor extremo.

Esta "mala práctica" de Agroseguro al entender que la decisión "no sirve a los agricultores ni ayuda a que el instrumento funcione", según ha expuesto Óscar Moret, responsable de la fruta de UAGA. "Si estas condiciones de contratación se trasladasen al ciudadano, nadie contrataría esta póliza para su casa", aseguró Moret este viernes. Es más, los representantes del campo han perjurado que "esto no es pataleo ni un lloriqueo", pues entienden que no se es consciente de las afecciones que un seguro agrario débil puede tener sobre la cadena alimentario, con repercusiones sobre la cesta de la compra.

Por todo ello, las organizaciones agrarias han reclamado al Gobierno de Aragón y al Ejecutivo central que renegocien con Agroseguro las coberturas en el sector de la fruta, pero existe una fecha marcada en rojo en el calendario. El 28 de febrero concluye el plazo para contratar la contratación de los seguros de frutales, por lo que han exigido que las administraciones se sienten a negociar, amplíen el plazo y busquen una solución conjunta que dé equilibrio al sector.

"No tiene ningún sentido"

«No tiene ningún sentido el viraje de las condiciones de estos años. La nuestra no es una zona conflictiva en lo que respecta a heladas, y las parcelas que sí lo son cuentan con mecanismos de defensa como los sistemas de aspersión [cuando se prevé una helada, se mojan los frutales para generar un carámbano que protege la flor de la necrosis]», apunta el agricultor. Reconoce que fue «de los que tuvieron suerte» en el Bajo Cinca. «En 2022 perdí el 40% de la producción y en 2021, el 20%. En mi caso tengo parcelas que son más sensibles al frío que otras», cuenta De Dios.

Por tanto, en su caso, Agroseguro le permitirá asegurar un 10% menos que el año pasado, pero en el caso de muchos de sus vecinos de tierras verán cómo esa reducción alcanza el 20%. «No tiene ningún sentido que para siniestros por pedrisco nos dejen asegurar el 100% de la producción pero para la helada no», concluye el agricultor.