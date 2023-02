“Seré breve. Ya he acabado”. Parafraseando a Dalí, el escritor Fernando Sánchez Dragó comenzaba este viernes su intervención en las IX Jornadas de Psicología Transpersonal y Espiritualidad celebradas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Una ponencia que estuvo marcada por las preguntas lanzadas a los asistentes y un sinfín de anécdotas que el propio Dragó tildó de “transpersonales”.

El escritor volvió a 1942 para recordar a su amigo Martínez Nile del que no volvió a saber nada cuando sus caminos se separaron con seis años. 20 años después, soñó con él y a la mañana siguiente vio en la prensa que se había suicidado. “Esta fue una de tantas experiencias transpersonales que he tenido a lo largo de mi vida. Curiosamente muchas se relacionan con la muerte y es que la muerte es el máximo momento en que la transpersonalidad es un hecho”, contó el escritor. Sánchez Dragó también quiso diferenciar entre el ego y el yo. “Todo el mundo habla del ego a tontas y a locas, pero no se sabe muy bien qué es lo que lo diferencia de nuestro yo. El ego son todas esas etiquetas que nos van imponiendo”, explicó el escritor animando a los asistentes a describirse sin utilizar esas imposiciones sociales.

Y de las experiencias espirituales más cercanas a la muerte a la curiosidad sin límites. La periodista Teresa Viejo invitó a los asistentes a “conectar con nuestra propia esencia curiosa”. “Es la espiritualidad la que nos ayuda a sentir la curiosidad en nuestro interior, la que da sentido a lo que hacemos. Es un viaje a los orígenes y un intento de recuperar la mirada de esos niños y niñas que celebraban todo aquello que descubrían por primera vez”, explicó Viejo en una intervención muy aplaudida.

Meditación y misticismo

Desprenderse de lo material en una sociedad cada vez más materialista es el reto que ha propuesto este sábado el maestro de meditación vispassana y doctor en Psicología, Fernando Rodríguez Bornaetxea. En el segundo, y último, día de las IX Jornadas de Psicología Transpersonal y Espiritualidad, el maestro ha sido el encargado de acercar las diferentes formas del misticismo, desde el no dual al causal o teísta pasando por el de la naturaleza.

Después le ha llegado el turno a “una de las pocas mujeres que hay en España que investiga sobre este tema de la transpersonalidad y espiritualidad”, tal como la ha presentado el psicólogo Román Gonzalvo. La ponencia de la escritora y profesora Mardía Herrero ha estado llena de vivencias personales para explicar “de dónde nace el anhelo de una hermandad transversal”.

“Recuerdo despertar un día en la adolescencia y sentir poca afinidad con la gente que me rodeaba. Me refugié en los libros, en la literatura… A los 23 años me fui al Camino de Santiago y eso fue lo que cambió todo en mi vida, tuve una profunda vivenciación de que había un amor incondicional que lo sostenía todo y entonces tuve la necesidad de saber cómo podría trasladar esa vivencia del más allá al más acá”, ha explicado Herrero.

Ha sido precisamente Mardía Herrero, junto al psicólogo Rafa Millán, quien ha impartido uno de los dos talleres simultáneos de las jornadas. En “Unir el cielo y la Tierra”, los dos expertos han tratado de “integrar desde la mirada más amplia posible todos los diversos saberes sobre lo humano, desde los científicos y psicológicos hasta los espirituales”, ha explicado Rafa Millán. Mientras, en otra de las salas de la Facultad de Medicina Josep María Fericgla entreabría “las puertas de la percepción” a los numerosos asistentes.

Por la tarde intervendrá el escritor y arabista Pablo Beneito sobre “El ego condicionado versus el Yo Transpersonal en Ibn el Arabi” y la doctora en Psicología y diplomada en Teología, Ana Gimeno-Bayón, pondrá el foco en “La amplitud y profundidad del ciclo de fluir vital”. El doctor y catedrático en Psiquiatría Javier García Campayo cerrará las jornadas con su enfoque sobre “Vacuidad y No Dualidad”.

Unas jornadas "exitosas"

Tras dos días en los que los asistentes han podido acercarse a la psicología transpersonal y ahondar en sus perspectivas históricas, las jornadas han acabado este sábado con casi 300 participantes, 160 presenciales y 100 online.

“El éxito de participación ha sido importante para ser la primera vez que se celebraban aquí en Zaragoza. Hemos contado con ponentes internacionales y los talleres han tenido una gran relevancia porque nos han aportado técnicas para la experimentación de estados trascendentes de conciencia”, ha explicado el organizador de las jornadas, Javier García Campayo. Además, también ha reconocido que la intención de la organización es que las próximas ediciones, que se celebrarán de manera anual y por estas fechas, sean también en Zaragoza.