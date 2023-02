El Partido Aragonés (PAR) ha celebrado este sábado, 25 de febrero, un acto de convivencia en el municipio zaragozano de Calatayud, presidido por el actual dirigente de la formación, Clemente Sánchez-Garnica, quien ha asegurado que el PAR "es el de siempre, con señas de identidad propias, rurales y urbanos". Además, ha confirmado que podría ser el candidato de la formación a la Alcaldía de Zaragoza, tal y como publicaba este sábado EL PERIÓDICO.

Bajo el lema Siempre, Partido Aragonés, más de 300 alcaldes, concejales, consejeros comarcales y militantes de Aragón se han reunido para abordar temas fundamentales para la formación y para la comunidad autónoma.

En el acto han intervenido la concejala del Ayuntamiento de Calatayud, y miembro de la Ejecutiva del PAR, Ana Ballano; el alcalde de Abizanda (Huesca), Javier Labat; el secretario general, Alberto Izquierdo; la alcaldesa de Mainar (Zaragoza) y presidenta del Rolde, Lina Hernando; el vicepresidente del PAR, Roque Vicente; y el alcalde de San Agustín (Teruel), Dani Riera.

Clemente Sánchez-Garnica fue el encargado de clausurar la jornada. El presidente del PAR ha incidido en la necesidad de que exista un partido como el suyo "en estos tiempos convulsos", y que "perdure en las próximas décadas". Además, ha pedido llevar un mensaje "que siempre ha sido nuestro", que es el siguiente: "El PAR es un partido de todos y todas". En este sentido, ha celebrado que el PAR "ha garantizado la gobernabilidad de Aragón durante 45 años", y en la actualidad, cuenta con alcaldes de menos de 25 años en las tres provincias, pero también mayores de 50 años.

"El PAR ha impulsado el Estatuto de Aragón, se ha opuesto a políticas trasvasistas y ha salido a la calle para denunciar la despoblación", ha añadido.

Por tanto, ha remarcado que la formación aragonesista está "abierta" a todas las personas, "pero no somos la muleta de nadie y defendemos Aragón, libres e independientes, y pactamos, como en el caso del cuatripartito, si así lo requieren las necesidades del territorio, desde el respeto y el diálogo".

Candidato

Sánchez-Garnica, tal y como ha publicado este diario, ha confirmado además que podría ser el candidato de la formación a la Alcaldía de Zaragoza, "una ciudad fundamental en Aragón y en España, porque es referente en muchos aspectos". "Yo no tenía intención alguna de presentarme a ninguna candidatura, ni autonómica ni municipal, no porque no tuviera interés, sino porque creo que mi función en este momento consiste en ayudar a los candidatos, candidatas y a toda la gente del PAR para intentar llevar este partido al Congreso que ya tenemos convocado para los días 22 y 23 de julio", ha manifestado el presidente del partido.

Sánchez-Garnica ha apuntado que el Comité Municipal de Zaragoza adoptará el acuerdo el lunes, pero todavía cuenta con casi una semana de plazo para decidirse, puesto que se ha fijado el plazo del 3 al 7 de marzo para presentar candidaturas a las primarias del PAR.

El dirigente del PAR ha restado importancia a quien encabece la lista, agregando que su única condición para ello "es que haya un equipo de gente que defienda la importancia que tiene Zaragoza".

En esta línea, ha añadido: "Somos pocos en la ciudad de Zaragoza, pero los pocos que estamos merecen la pena, y yo con gente normal voy a trabajar, pero no con gente tóxica".