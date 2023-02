CCOO ha manifestado que el Gobierno de Aragón adeuda más de 5.000 euros a cada docente técnico de FP pendiente de su integración en el Cuerpo de Secundaria, atrasos correspondientes a la entrada en vigor de la LOMLOE, que recoge la extinción de este tipo de personal.

Esta cantidad económica va en aumentando cada mes que pasa sin convocarse el procedimiento de integración, que todavía no han iniciado cinco comunidades autónomas: País Vasco, La Rioja, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón, ha manifestado el sindicato en una nota de prensa.

CCOO ya inició hace varios meses una campaña para exigir que el Departamento de Educación iniciara la integración antes del finales de 2022 y ha precisado que, a inicios del pasado mes de octubre, se publicó el Real Decreto 800/2022 por el que se regula.

Sin embargo, el sindicato ha criticado que este Real Decreto no reconoce el derecho al reconocimiento con efecto retroactivo para el personal funcionario interino o en prácticas, ni para el personal docente que se haya jubilado.

Según CCOO, ese Real Decreto supone una "discriminación" contraria a la normativa europea y por eso el sindicato la recurrirá mediante reclamaciones y recursos individuales pertinentes.

También han destacado que el profesorado y el sistema de Formación Profesional necesitan una solución en la que las diferentes casuísticas se vean incluidas y reconocida la labor docente de todo el personal.

A su entender, una FP "de calidad" requiere de todos los perfiles profesionales, independientemente de su titulación, por lo que CCOO ha reclamado un complemento de equiparación salarial para el profesorado que no cumpla con los requisitos fijados por el Real Decreto del paso al cuerpo de Secundaria.

"Bajo el principio de a igual trabajo igual salario es de justicia que se reconozca dicho complemento", que CCOO ha cifrado en 14.312.340 euros, cantidad que debería aportar el Estado. Algunas comunidades autónomas como La Rioja, ya se han comprometido a implementarlo.

Ordenación de la FP

Recientemente se ha presentado en el ámbito estatal el borrador del Real Decreto por el que se establece la Ordenación del Sistema de Formación Profesional. El sindicato presentará también más de 80 enmiendas en el Consejo Escolar del Estado, entre las más importantes destacan las relativas a un mayor número de desdobles, una mayor bajada de las ratios en todas las enseñanzas de FP y, además, que el alumnado con necesidades específicas cuente doble a efectos de ratio "y que se genere incremento de plazas públicas de todas las modalidades y no privatizaciones en ningún aspecto".

De igual manera, el sindicato ha instado a las Administraciones educativas a contratar personal de atención para el alumnado con necesidades educativas, así como personal sanitario para los grandes centros de FP. Igualmente, ha estimado "urgente desde hace ya demasiado tiempo" invertir en formación de prevención de riesgos laborales, y fomentar el diseño y elaboración de las evaluaciones de riesgo y de planes de prevención.

CCOO Enseñanza ha opinado que el derecho a una Formación Profesional "pública y de calidad" debe ser una prioridad para el Ejecutivo aragonés. "No es momento de quedarse atrás. Es el momento de apostar por la formación profesional pública no segregadora, a la que puedan acceder todas y todos. No podemos aceptar la transferencia de recursos públicos, ni la exclusividad en la formación en las empresas, ni la mercantilización de la cualificación profesional", ha esgrimido.

Asimismo, el sindicato ha manifestado que defiende una red pública "con una oferta adecuada y suficiente, que garantice el derecho a la formación de jóvenes y adultos en condiciones de equidad y calidad".