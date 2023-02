El CEIP Hispanidad reclama a Educación tener cocina propia

Todos los nuevos centros educativos que se están construyendo cuentan con cocina propia, señal de que es la mejor opción para los comedores escolares, y es también la que está siendo reclamada por muchos colegios que en estos momentos cuentan con línea fría.

Las protestas se multiplican . El viernes lo hizo el AMPA del CEIP María Moliner, este lunes la reclamación fue en el Hispanidad, hoy el Puerta de Sancho y también esta semana lo hará el CEIP Miraflores. Y no son los únicos, ya que varios centros vienen mostrando su malestar por la «poca calidad» de la comida de cátering. En este sentido, el consejero de Educación, Felipe Faci, ha señalado que «cuando hay problemas concretos, hay que ponerlo en conocimiento del Servicio Provincial y las direcciones de los centros reclamar que se modifiquen los menús. Sin embargo, ha insistido que estos «tienen la calidad suficientes y no hay menús de primera o de segunda» y reconoció que muchos centros que pueden tener cocina in situ tiran «de precocinados».

Varios padres del Colegio Hispanidad de Zaragoza han aprovechado esta tarde la visita de Faci al centro para impartir una charla sobre Presente y futuro de nuestros centros educativos para reclamar un equipamiento propio y abandonar el cátering. El consejero ya había destacado por la mañana que lo importante es el «proyecto educativo» que tienen de barrio con otros centros de la zona de Valdefierro. En este sentido, ha manifestado que si se apuesta por una red de centros en la que se trabaja de forma colaborativa y en ese proyecto hay diferentes elementos donde uno de ellos es el comedor, «el Gobierno Aragón apoyará en su integridad ese proyecto porque es ejemplar», por lo que dejó entrever que en un futuro próximo tendrá su propia cocina. El consejero se comprometió a ponerla en marcha y reconoció que no se trata solo de un cambio sino de un proyecto mucho más «amplio y ambicioso», el cual está alineado con el modelo educativo que tiene el actual Ejecutivo aragonés.

También reivindican cocina propia en el Puerta Sancho y en el CEIP Miraflores. El Ampa de este último está recogiendo firmas para reclamar «comida de verdad en el menú» consiguiendo cocina propia y además «exigir una solución al problema de espacio del comedor», ya que se proyectó para dos vías y luego se amplió a 3 con el mismo espacio. Actualmente, 413 alumnos utilizan el servicio a diario siendo el espacio físico «rotundamente insuficiente». Esto ha provocado que este curso comenzara con lista de espera provocando problemas en las familias por la conciliación y en el centro, de «hacinamiento».