Atención Primaria: En busca de otra percepción

Lleva la sanidad en general y la Atención Primaria en particular mucho tiempo en el punto de mira. Las reivindicaciones para pedir cambios y una reestructuración del sistema se cuentan por cientos. El problema, sin embargo, es que muchas cuestiones se quedan simplemente en palabras o sobre el papel y eso, de cara a la galería, no cala en el ciudadano que sigue teniendo que esperar para lograr una cita con su médico o en el profesional que sigue perdiendo mucho tiempo en consulta por cuestiones burocráticas.

Hechos y no palabras es lo que, desde este miércoles, sucederá en la Atención Primaria de Aragón, que por fin empezará a hacer realidad muchas de las reclamaciones pendientes. El objetivo, además de poner fin a las demoras y a la sobresaturación de trabajo, es también cambiar esa sensación negativa que se ha asentado desde hace algún tiempo sobre la sanidad pública. «Esperamos mejorar la percepción de que todo está mal. Esa sensación se ha instalado cuando no es así, así que esperamos ahora facilitar la accesibilidad al paciente y también que los profesionales trabajen a gusto. Eso les hará rendir mejor y, consecuentemente, la calidad de atención será mejor», explicaba este lunes Javier Marzo, director de Atención Primaria y Hospitalaria del Departamento de Sanidad.

En la Administración son conscientes de que, a pesar de que las cosas no vayan tan mal como la sociedad cree, esa sensación de orden y buen hacer no está extendida entre los ciudadanos. Marzo insistía ayer en que la elevada demanda de pacientes se sufre especialmente en centros urbanos de Zaragoza o en Huesca capital. Sin embargo, la realidad ahí fuera es que se resida donde se resida se desliza la idea de esperas en la Atención Primaria. «En gran parte del país hay un revolución por la situación sanitaria que, a muchos, nos cuesta comprender. De todos modos, cuando el malestar es general y se extiende, no podemos cerrar los ojos. Tenemos que dar la mejor asistencia, con los recursos que tenemos y en el menor tiempo posible», reiteró Marzo como si de un mantra se tratase porque, precisamente, es el fin de las esperas es el objetivo principal del acuerdo alcanzado con los sindicatos médicos.

A todo cambio se le presupone un periodo de adaptación y de gracia hasta que la máquina empiece a carburar. Y de ello va a depender mucho el trabajo de los gerentes de los ocho sectores y de las direcciones de Atención Primaria. La revisión de cómo están funcionando las medidas va a ser prácticamente diaria hasta pulir el más mínimo detalle. «Los pacientes no son tornillos en la cadena de Stellantis. Hay que dedicarles tiempo en consulta y a su patología. Puede darse el caso de que si un médico llega al paciente 35 y le entra uno más o incluso dos, lo atienda él mismo y no active un equipo de apoyo de tarde. De hecho, de forma voluntaria ya se especifica en el acuerdo que podrán superar esos máximos establecidos. Lo que queremos es que se trabaje con sentido común», precisó Marzo.

Lo que va a pasar este miércoles es un «cambio» en la Atención Primaria y una modificación «en la forma de trabajar». Así lo definió por su parte el gerente del Salud, José María Arnal, quien precisó que esperan poner fin a la «sobrecarga» que han venido soportando los centros de salud, sobre todo durante la pandemia, que evidenció las carencias de este nivel asistencial sanitario.

Desde que se habla de abordar una reforma integral de la Atención Primaria y de todos los documentos, foros y reuniones que se han llevado a cabo en el último año y medio, las de este miércoles serán las primeras medidas en Aragón que, a efectos prácticos, más repercusión tengan en una mejor accesibilidad del paciente y en la jornada laboral de los profesionales.