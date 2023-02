Hubo un tiempo en el Ayuntamiento de Zaragoza en el que era la oposición la que decidía qué cuantía conceder al Real Zaragoza en concepto de subvención. No hace tanto, solo la legislatura pasada, cuando Zaragoza en Común estaba en el gobierno municipal y se aferraba a que estas ayudas que tradicionalmente se concedían a los clubes de élite no le correspondían a una entidad que no militaba en la máxima categoría del deporte que practica. Con toda la controversia posible entonces, en 2018, era el PSOE el que a través de una enmienda obligaba a incluir 800.000 euros en las cuentas de la ciudad. Y lo lograba con el apoyo de PP y Ciudadanos. Desde entonces, no se ha vuelto a alcanzar esa cifra.

Este martes, el Ayuntamiento de Zaragoza y la entidad blanquilla, a través de su director general, Raúl Sanllehí, han suscrito el convenio por el que se le otorga una subvención de 700.000 euros. Una cifra que, según ha explicado Azcón, aumenta la otorgada en 2022, que fue de 500.000 euros. Ha aumentado “un 40%” este año. Sanllehí espera que no se utilice al Real Zaragoza como "arma electoral" Pero en estos últimos años, el baile de cifras sobre las ayudas públicas que recibe el Real Zaragoza de las instituciones aragonesas hace muy complicado saber cuánto percibe en concepto de subvenciones el club. Difícil pero no imposible. Las cifras, desgranadas Por parte del Gobierno de Aragón, solo en 2022 se le concedió una ayuda pública en los últimos años. La subvención ascendía a 104.000 euros, después de varios ejercicios con la casilla a cero. Aunque en este caso no obedece a una cuestión de voluntad política, sino que, según han aclarado a este diario desde el Ejecutivo autonómico, no recibían nada porque tenían un aval del Gobierno de Aragón y después porque tenían deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Al saldar todas las deudas que tenían, unos cinco millones de euros, el Real Zaragoza volvía a poder concurrir en la convocatoria de 2022. De ella salen los 104.000 euros obtenidos en ayuda autonómica. La única recibida en esta legislatura por parte de la DGA. La tercera institución que le ha concedido subvención en los últimos años ha sido la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), aunque el año pasado no hubo y hay que remontarse a 2021 para encontrar la última, de “casi un millón de euros”. En 2022, cero euros. Y en 2023 tampoco tiene nada presupuestado para el Real Zaragoza.