El Gobierno de Aragón volvió a poner sobre la mesa la permuta de los suelos de Embarcadero el miércoles pasado, cuando el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, en una comparecencia sobre propuestas de interés en Zaragoza informó sobre una carta remitida al concejal de Urbanismo del ayuntamiento, Víctor Serrano, en la que le pedía resolver el asunto de los suelos de Casablanca en diez días. Casi una semana después no ha habido contestación, según Javier Lambán, que tampoco la espera. Si hay respuesta a la propuesta del Ejecutivo de que el ayuntamiento se quede con la zona de la calle Embarcadero a cambio de VPO en otras zonas de la ciudad, atenderá a "razones más o menos inventadas para seguir retrasando las tramitaciones, algo a lo que ya estamos acostumbrados".

"Cuando planteamos en Zaragoza operaciones de suelo industrial o de construcción de vivienda, lo hacemos por los ciudadanos de Zaragoza y quien lo obstaculiza desde el ayuntamiento lo que está haciendo es perjudicar a los vecinos", ha manifestado Lambán este martes, añadiendo que desde 2015 el Ejecutivo autonómico está haciendo por los zaragozanos "bastante más" que el consistorio de la capital.

El Ejecutivo "no es el autor sino la víctima del boicot" que está llevando a cabo el Gobierno local de Zaragoza a su política de vivienda, ha insistido Lambán, a quien la portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, criticó "por haber puesto en uso solo 74 viviendas para alquiler joven y asequible esta legislatura en la comunidad autónoma".

El presidente ha manifestado que "muy pronto" comenzará la construcción de 500 viviendas para alquiler en la Expo "y si el Ayuntamiento no se hubiera dedicado a boicotear todos los proyectos de rehabilitación, muchas estarían en construcción".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha considerado que el PP municipal "genera problemas para luego acusar de la consecuencia de la paralización de las obras a quien en este caso es la víctima", el Gobierno de Aragón.

La respuesta del alcalde no se ha hecho esperar. "Cualquier observador independiente sabe que las políticas de vivienda de la DGA han fracaso por la torpeza del Gobierno de Aragón", ha asegurado Azcón, que ha dicho que el ayuntamiento no tiene la culpa de que "la residencia para jóvenes en la avenida Pirineos no encuentre la financiación, que los cacahuetes de la Expo se hayan quedado desiertos; ni de que la DGA no haya hecho ni una sola vivienda". Para el líder del PP en Aragón, lo que está haciendo Lambán es "buscra excusas que expliquen sus propios fracasos".

El alcalde zaragozano ha lamentado que Aragón sea la única comunidad autónoma que a día de hoy sigue sin firmar el convenio de vivienda que permitiría, gracias a los fondos europeos, construir 483 pisos en la capital aragonesa para jóvenes.

Los zaragocistas

Lambán también se refirió a la rectificación que le ha pedido el alcalde, Jorge Azcón, por el mensaje que el presidente puso en Twitter poniendo en cuestión el proyecto deportivo de los nuevos dueños del Real Zaragoza. El jefe del Ejecutivo ha destacado la historia "gloriosa" del club, que cuenta con un activo que tienen pocos clubes de España, su afición, porque es "asombroso que después de diez años en Segunda vayan a los partidos 25.000 aragoneses y sigan creyendo en su club".

"Valoro y estimo a la afición del Zaragoza", y lo que habría que hacer con ella es "ayudarle desde todos los puntos de vista a que esos sueños malogrados en los que vive instalada desde hace varios años se hagan alguna vez realidad" y no "manipularla y utilizarla para fines políticos" como hace "otra gente", ha subrayado, de manera "bastante espuria", en referencia a los tuits de respuesta que recibió desde el PP y el grupo municipal de Cs.

También ha respondido a estas palabras Azcón, que ha vuelto a instar al presidente del Ejecutivo a que rectifique "y pida disculpas". "El zaragocismo no es tonto y no se deja manipular", ha asegurado el primer edil. "Cuando la afición le grita a Lambán que te vote Agapito sabe cuál es la historia del Real Zaragoza y el PSOE", ha declarado el primer edil.