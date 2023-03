Estreno descafeinado de las nuevas medidas en Atención Primaria

Las nuevas medidas de organización en la Atención Primaria de Aragón han entrado este miércoles en vigor, pero estas han pasado prácticamente desapercibidas en la mayoría de los centros de salud porque los equipos todavía están ordenando sus agendas y poniendo a punto los grupos de apoyo para ejercer, en caso de que sea necesario, en consultas de tarde.

Este diario contactó con varios puntos de Primaria de la ciudad de Zaragoza, donde se aglutina la mayor presión asistencial, y desde la mayoría de ellos explicaron que la ordenación de las agendas, ya limitadas a 35 pacientes en Medicina Familiar y a 28 en Pediatría, no está terminada básicamente porque no ha dado tiempo. «Es un día más», indicaba un facultativo.

El estreno ha sido descafeinado y, además, está habiendo problemas para conseguir las listas de profesionales voluntarios que ejerzan en jornada de tarde cuando se activen las consultas de apoyo (bolsas de rebosamiento) durante un máximo de dos horas. En algunos centros sí hay intención de apuntarse a esta opción cuando las demoras superes los tres días, pero en otros se dan casos de ningún voluntario o de tres de una plantilla de hasta 14 médicos, según pudo saber este diario.

«La solución no es que seamos nosotros, de forma voluntaria, quienes hagamos estas horas, sino que lo ideal sería contratar a más personal. Estamos muy cansados», apuntaba una enfermera.

Bolsas de rebosamiento en Seminario y Valdespartera

Por citar solo algunos centros de salud, ni en Arrabal, ni en San Pablo, ni en La Jota, ni en Las Fuentes Norte, ni en Valdefierro, ni en Fernando el Católico se estrenaron este miércoles las consultas de tarde. En todos ellos se siguen puliendo las agendas de los médicos con más demanda.

Donde sí han empezado a funcionar las consultas de tarde ha sido en Valdespartera y en Seminario, donde enseguida salieron voluntarios para cubrir citas vespertinas ante la sobresaturación de las mañanas. En el caso de Valdespartera, además, la bolsa de rebosamiento seguirá activa este jueves y el viernes en Pediatría.

«El Salud ha ido muy tarde en la publicación de las instrucciones y si no hubiéramos metido presión la semana pasada, igual no se llegaba a tiempo», señaló Leandro Catalán, presidente de Fasamet, quien achacó a la Administración el hecho de que los centros todavía no estuvieran organizados ayer. «Desde las direcciones se han puesto todas las trabas posibles para llevar a cabo el acuerdo en tiempo y forma. Ha habido impedimentos y vemos intencionalidad en que no se conociera bien cómo se tenía que proceder», añadió Catalán.

«A los servicios de Admisión no se les han dado instrucciones y nos preocupa que el Salud esté distorsionando las cifras del acuerdo. Están interpretando lo firmado como quieren y nos puede llevar a una situación conflictiva», dijo Catalán. De todos modos, el líder sindical indicó que «hay que dar margen y esperar» a ver cómo evoluciona todo. «No vamos a empezar a romper las reglas, pero si no se creen el acuerdo y las cosas no van cómo deben de ir, trasladaremos nuestros malestar al Salud», insistió Catalán.

Por otro lado, de las medidas que sí han sido más notorias en las consultas de Atención Primaria ha sido el fin de la burocracia, aunque dado que se trataba del primer día y que todavía no están muy asentados los circuitos de actuación, hay quien ante la duda siguió haciendo labores administrativas.