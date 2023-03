"Dije que el PSOE no judicializaría La Romareda y lo mantengo. Lo dije solemnemente y lo ratifico más solemnemente. El Partido Socialista no judicializará La Romareda. No judicializaremos La Romareda, insisto. Por el PSOE no dejará de haber estadio, fundamentalmente por el respeto a la afición del Zaragoza, que es ejemplar y encomiable". Con esta manifestación tajante de Javier Lambán, presidente de Aragón, se debería acabar una buena parte del debate en torno al nuevo campo.

Quedará hablar de las formas de hacerlo y las explicaciones que le pide a Jorge Azcón la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde se le exige que sea transparente en la fórmula de cesión y reconstrucción del campo de fútbol. Pero si desde el grupo socialista nunca se va a llevar este asunto a los tribunales, el plan de La Romareda tiene la vía un poco más libre. Barro político en la nueva Romareda: el 'zaragocismo de bien' El alcalde de Zaragoza, no obstante, acusó ayer al PSOE de estar utilizando La Romareda "con intereses electorales", algo que ha negado este miércoles Lambán. "Es curioso que me acuse a mí de utilizar al Zaragoza y el asunto de La Romareda desde el punto de vista electoral. Últimamente me he limitado a decir que, en mi opinión, la gestión deportiva de los dueños del Zaragoza no está dando buenos resultados, lo cual me parece objetivo", ha afirmado el presidente. "También he dicho que las aspiraciones económicas me parece más solventes y que lo mejor que tiene el Real Zaragoza es su historia y su afición, que es ejemplar, con 25.000 personas yendo al campo todos los domingos en Segunda División, cuando los más mayores recuerdan al Zaragoza incluso a puntos de ganar la Liga". Se refería Lambán al campeonato liguero de la 99-00, cuando el equipo aragonés llegó a la última jornada con opciones matemáticas de ser campeón aunque finalmente terminó cuarto en la tabla. La DGA alerta de que la operación Romareda es "contraria a la ley" Desde el punto de vista del jefe del Ejecutivo, los propietarios del Real Zaragoza y el ayuntamiento "decidieron un buen día que ellos se lo guisaban y ellos se lo comían", algo que considera "respetable". Desde el Gobierno "lo único que les decimos es que cumplan escrupulosamente con la ley. Porque pudiera ser que, si no lo hacen, lleguen a tener problemas. Pero no porque el Gobierno les ponga problemas, sino porque hacer las cosas mal les puede suponer problemas desde otros ámbitos", ha concluido Lambán. Azcón afirmó ayer que el PSOE "está velando por sus intereses políticos, pensando en la campaña electoral antes que en que se construya un campo de fútbol", aseguró el líder del PP aragonés, que entiende que el PSOE "pone palos en las ruedas" para que el proyecto no salga adelante. La visión del Zaragoza Los torpedos cruzados entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza no van a suponer que el club de fútbol dé marcha atrás en su intención de apostar por la construcción de la nueva Romareda, afirmó este martes Raúl Sanllehí, el director general del Real Zaragoza, que pasó por el consistorio para firmar un convenio de 700.000 euros y se refirió a los rifirrafes entre PP y PSOE de las últimas semanas. "En el club somos completamente apolíticos. Representamos a una masa de aficionados de todos los colores políticos e intentamos ser apolíticos y muy inclusivos. Cuantos más seamos, más fuertes será el club", dijo Sanllehí, que se mostró a favor de "aislarse del ruido", para que la crispación política no afecte ni en lo deportivo ni en lo institucional, y confía en que ni el equipo ni La Romareda sean utilizados como arma electoral. "Desde el principio hemos mantenido una línea muy consistente en nuestro acercamiento a este asunto (La Romareda). Lo que sí hemos pedido siempre es un consenso, apoyo general. Este es un estadio para el Real Zaragoza, pero también para la ciudad y para Aragón, y no solo a nivel fútbol sino como un emblema, un lugar de ocio. Esperamos que eso lo entienda todo el mundo y llegue a buen puerto», dijo el director general,