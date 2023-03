Romper la brecha digital en Aragón y formar a más de 6.400 mayores para que aprendan a realizar trámites o gestiones online (como pedir una cita médica o realizar una operación bancaria, entre otras). Ese es el espíritu de Conectados a la vida, el nuevo programa que ha lanzado el Departamento de Ciudadanía del Gobierno de Aragón para romper la brecha digital en el territorio, a través de 550 cursos que se impartirán en las comarcas y municipios de menos de 20.000 habitantes, a través de equipos de profesionales que se desplazarán allí donde sean requeridos. Los municipios interesados, así como las personas que lo deseen, cuentan con un enlace para solicitar el curso; y en abril empezarán a impartirse las clases.

“Queremos que esta población esté ‘conectada a la vida’, reciba la formación necesaria, de forma muy práctica y sencilla, y adaptada a cada nivel, para poder realizar gestiones que son cotidianas y que les van a facilitar su día a día, su autonomía”, ha explicado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, durante la rueda de prensa celebrada en la Federación de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), junto a su presidente, Luis Zubieta, y la asesora técnica del IASS, Ana Sánchez Fumanal.

Broto ha recordado que la conectividad de los mayores y superar la brecha digital es una de las medidas que recoge el Plan del Mayor, generación de Cambio; eje estratégico del Departamento. “Estamos trabajando en esta línea a través de toda la formación y los cursos que se dan en nuestra red de hogares del IASS, también a través del proyecto La Compañía, y ahora queremos extender aún más esta labor llevando los cursos, directamente, a las puertas de cada localidad”, ha incidido Broto. Asimismo, ha recordado que “esta es una vía a tener en cuenta para evitar el aislamiento y la soledad no deseada, otro de los objetivos del Plan del Mayor”.

En esta misma línea, la consejera ha subrayado que estos cursos –financiados con 739.000 euros, gracias a la aportación de los Fondos Next Generation- van a ofrecer facilidades para llegar a todos los rincones del territorio y “van más allá de la formación, puesto que incluyen seguimiento posterior para garantizar que se asienta lo aprendido y que al usuario le resulta útil y práctico en su día a día”. De hecho, los cursos incluyen, además de las horas de formación, las de acompañamiento, con el objetivo –ha subrayado Broto- de “asentar esa transformación digital, que va más allá de la adquisición del uso de las competencias y su uso”. En total, se trabajará durante más de 10.000 horas en esos 550 cursos que son de nivel básico (120) y avanzado (430).

Los cursos, ha explicado Ana Sánchez Fumanal, “deben solicitarlos los municipios y las comarcas interesadas, y los usuarios también pueden manifestar su interés en recibirlos, un interés que será registrado para facilitar que su municipio active la petición”. Para ello, ha explicado la asesora técnica, los municipios y las personas interesadas cuentan con sendos QR desde los que pueden hacer las inscripciones (ambos pueden consultarse en los folletos adjuntos). Desde la FAMCP, su presidente, ha indicado “que la federación se suma a este proyecto por su interés y apuesta por llegar a todos los rincones para romper esa brecha digital, un objetivo que compartimos y, por eso, vamos a trabajar de la mano con el Gobierno de Aragón y colaboraremos, a partir de hoy, en la difusión estos cursos informando de la posibilidad de inscribirse en ellos en las comarcas y ayuntamientos”. En esta línea, Luis Zubieta ha añadido que “vamos a facilitar a los municipios el acceso a la información sobre estos cursos para llegar al mayor número posible de población”.

La asesora técnica del IASS, por su parte, ha hecho hincapié en que los cursos contarán con dos niveles, el básico (de ocho horas) y el avanzado (de quince) para cada uno de los soportes: móvil, Smartphone, Tablet y ordenador. Sánchez Fumanal también ha incidido en “el acompañamiento posterior” y el apoyo con el que los usuarios van a poder contar durante todo el proceso. Además, ha destacado que los cursos se basan en una metodología de enseñanza adecuada a estos alumnos, y basada en la motivación, la flexibilidad y la participación. Para llevar a cabo el proyecto se cuenta con más de 20 profesionales.