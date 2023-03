El secretario general del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo Vicente, ha formalizado este viernes su candidatura a las primarias del PAR para ser el candidato de esta formación a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las próximas elecciones autonómicas de mayo. Ha presentado más de 500 avales procedentes de las tres provincias "a partes iguales". "El apoyo que he recibido es muy importante", ha asegurado.

Así lo ha expresado Izquierdo en declaraciones a los medios de comunicación, indicando que hasta el próximo 7 de marzo, día que concluye el plazo para presentar candidaturas a las primarias de esta formación, va a seguir recogiendo avales.

Según el reglamento aprobado por el partido para las primarias, que se celebrará el próximo 11 de marzo, los avales de quienes opten a ellas deberán representar al 10% de la militancia de cada circunscripción. En el caso de la candidatura a la Presidencia del Gobierno de Aragón el número de avales debe ser de 150 puesto que el censo de militantes ha quedado constituido por un total de 1.555 personas.

Por otra parte, el presidente del PAR, Clemente Sánchez-Garnica, ha confirmado que presenta su candidatura a las primarias del PAR para la Alcaldía de Zaragoza, tal y como propuso la agrupación local al principio de la semana, una decisión que ha tomado "por responsabilidad" con el partido.

"Yo no soy de escurrir el bulto y no lo voy a hacer. Venimos aquí para que este partido vuelva a ser el partido general de Aragón y la casa de todos los aragoneses. Creo que se acabó de dimes y diretes, de procedimientos que nadie entiende y hablar por las esquinas. Hay que hablarles a los aragoneses a la cara y decirles que estamos dispuestos a hablarles con honestidad, con limpieza y capacidad de gestión", ha reivindicado Izquierdo.

"Nadie nos va a negar al PAR nuestra capacidad para presentarnos a las elecciones. Lo hacemos cumpliendo las normas, las que se han establecido por la comisión", ha señalado.

Además, ha expresado que quiere "abrir las puertas de este partido a toda la gente que un día se marchó por culpa de gente que hoy pide el voto para el PP", en clara referencia a Biel.

"Y me refiero a la gente de Compromiso por Aragón, que abandonaron el partido porque no fueron escuchados por el PAR. Y nos vamos a dedicar a fichar talento: vamos a contar con todo aquel que quiera hablar con nosotros. vamos a hacer una campaña limpia y positiva. No venimos a criticar a nadie, sino a proponerles a los aragoneses que hay un Aragón mejor", ha manifestado Izquierdo.