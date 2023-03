Dicen que el interior de los colegios es un reflejo de la sociedad, que los más jóvenes de nuestras ciudades imitan a los adultos, aunque sea entre libros y lecciones. Como pasaba fuera de los patios de recreo, la memoria democrática no llegó a ser un tema de debate diario hasta comienzos del presente siglo. En las aulas, aún no se encuentra.

Andrea cursa cuarto de la ESO y admite que no tiene «muy claro» lo que significa ese concepto. «No lo he escuchado mucho y estoy segura de que en clase aún menos», explica esta adolescente zaragozana, que recordando su temario de historia no encuentra «ese tema en concreto, pero sí me suena de que en Bachillerato se estudia con algo de profundidad».

Paula, en el mismo curso, relata el mismo problema, el de la ausencia de la memoria democrática hasta que acaba la educación secundaria. «Lo poco que sé es porque me he interesado yo, porque el franquismo, los exiliados de la guerra o las consecuencias de la dictadura son asuntos que me interesan», relata esta joven de la capital aragonesa, deseosa de aprender más: «Me gustaría que estos temas se tratasen en el colegio en cursos anteriores, así que espero que en el Bachillerato nos expliquen más sobre todo lo que se está haciendo con la memoria democrática».

Diego acaba de cumplir 24 años y considera «bueno» que los adolescentes sepan «los trabajos que se están haciendo en materia de exhumaciones o con la eliminación de determinados símbolos». Lo que sí que exige este joven zaragozano es que la llegada de estos contenidos «cambie la forma de enseñar la historia, no quiero que se altere políticamente». Sobre memoria democrática, lo «poco» que sabe Diego lo ha conocido por los medios y hablando con su familia: «Muchas veces me ha pasado que mis padres me decían algo sobre una calle y le habían cambiado el nombre».

Unos hechos muy parecidos a los vividos por Fernando, que no recuerda «haber escuchado el término memoria democrática en toda mi etapa escolar» y que casi todo lo conocido en su adolescencia sobre esa época fue «por conversaciones con mis abuelos».

Para Javier, de 25 años, la falta de currículo es un problema «en casi todas las asignaturas, sientes que falta algo siempre». Está de acuerdo en «ampliar» esta parte de la historia pero anima a que sean los alumnos los que den el paso, «porque la curiosidad de cada uno es lo que hace que se quiera aprender más».

Desde la universidad

Guillermo está a punto de finalizar su Grado en Historia y sí que ha notado las diferencias entre una carrera especializada y la educación más básica. «Nadie me ha enseñado como tal que es la Ley de Memoria Democrática», certifica este estudiante de la Universidad de Zaragoza, que considera que el problema en Bachillerato es mucho mayor que en instancias superiores: «Lo que siempre está mal es que en el colegio la guerra civil, el franquismo y la transición son la última parte del temario, y al ir justos de tiempo no se llega».

Además de las dificultades generadas por los horarios, Guillermo cree que los profesores no entran mucho en este asunto porque «es un tema muy polémico, marcado mucho por la política». Una situación, la que generan los partidos, que afecta de lleno a la educación: «Los profesores de secundaria están muy sujetos al currículo y ya sabemos lo que pasa con los planes de educación, que cambian en función del partido que esté en el gobierno». Algo que en la universidad no pasa tanto, «porque hay más libertad, el profesor está especializado en sus temas y se puede apoyar en textos de muchos expertos».

Sin soluciones claras, porque nadie las tiene, Guillermo sí agradece la presencia de «mucho contexto» en las lecciones universitarias, que hacen un retrato más fiel de lo que ocurrió en el pasado siglo en España y de las posturas que hoy se toman para reparar lo que no se hizo bien. Eso sí, en continua formación, ya que «tenemos que ser conscientes de que la historia y la manera de verla cambia, porque los investigadores siguen trabajando y profundizando en cada etapa». Por ello, recomienda apartar las ideas propias y ampliar el estudio: «Cuanto menos detalles tienes, menos sabes y más te apoyas en tu ideología para justificar lo que no sabes».