La desinformación es la «gran barrera» para frenar el ‘bullying’

Existe una percepción entre la comunidad educativa de Aragón de que hasta que no se conoce públicamente algún caso de acoso escolar, la problemática vive en un segundo plano. ¿Hay sensibilización? Sí. ¿Hay convicción de que esto debe cesar en las aulas? Sí. ¿Hay conocimiento de los protocolos y de las herramientas? No. Esa es la realidad y también la «preocupación» porque eso implica que no se llegue a tiempo de prevenir ese bullying que sufren algunos menores en los colegios e institutos de la comunidad.

La denuncia recogida este viernes por EL PERIÓDICO sobre el acoso que, según denunciaron sus padres, sufre Izaskun, una alumna de 11 años del colegio San Braulio de Zaragoza, ha vuelto a poner sobre la mesa que la desinformación es «mucha» respecto a las medidas y la protección vigentes para atajar estas situaciones en Aragón. A pesar de los esfuerzos que se hacen desde la Administración o desde colectivos como FAPAR, las propias asociaciones de madres y padres o las direcciones de los centros, «no parece suficiente». Eso frustra, a pesar de que la sensibilización con este tema es cada vez mayor y también de que las llamadas al teléfono estaban bajando. Los colectivos echan en falta también «más implicación» por parte de las familias, que no responden como se debiera a las charlas informativas, y también del profesorado y las direcciones. El Teléfono de ayuda ha recibido casi 2.000 llamadas desde 2016 El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón puso en marcha en el curso 2016-2017 el Teléfono de ayuda contra el Acoso escolar (900 100 456), que, hasta el pasado curso ha recibido un total de 1.980 llamadas, que han dado lugar a 269 notificaciones de posibles casos de ‘bullying’. Se trata de un teléfono gratuito y anónimo que presta servicio las 24 horas del día, los 365 días del año y es atendido por profesionales de Psicología. Los primeros años fueron los que se recibieron más comunicaciones ya que el primer curso se atendieron 578 y el siguiente 412. De hecho, la tendencia ha ido descendiendo hasta el pasado curso, en el que hubo 161 llamadas (12 más que el curso anterior). En cuanto a las notificaciones por posibles casos de acoso, hubo 15, 6 menos que el curso 2020-2021; y lejos de las 115 del curso 2016-2017. «Nos preocupa que siga habiendo situaciones como las de Izaskun donde, según lo relatado, no se haya abierto antes la investigación. ¿Pero qué lleva a una familia a hacer esta denuncia pública? En Aragón disponemos de muchas herramientas, aunque no se conocen los detalles», lamentaba ayer a este diario Nieves Burón, secretaria técnica de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (FAPAR) y encargada dentro del colectivo de gestionar las charlas con las AMPAS sobre acoso. «La propia familia debe saber que ella misma puede ir al centro y solicitar la hoja para denunciar un posible caso escolar. En el momento en el que la rellene y la entregue, el protocolo se abre de forma inmediata. Entregar esa hoja es de obligado cumplimiento y no se puede negar», insistía Burón. El caso de Izaskun «tiene que servir para seguir sensibilizando» sobre el tema de la convivencia en las aulas. «Es evidente que tenemos fallos en nuestros sistema. En Aragón se está trabajando mucho y se ha avanzado muchísimo, pero hay que hacer un esfuerzo mayor por dar a conocer las herramientas que existen», decía. Además de la activación del protocolo en los centros, que puede llevar a cabo «cualquier persona de la comunidad educativa», existe el teléfono contra el acoso (900 100 456), el asesoramiento de convivencia o las formaciones que se ofrecen desde Fapar. Pero también los equipos directivos «tienen un papel fundamental» en la difusión de la información. «Hay unas tutorías grupales, de inicio de curso, donde se debe informar del funcionamiento del centro y de su reglamento de régimen interior, que es la base de la convivencia, insistía Burón. «Hay que ofrecer todo lo posible para que el alumno y las familias no lleguen a una situación extrema que les implique recurrir a otras vías», decía. A principio de este curso, en Aragón se tuvo conocimiento del intento de suicidio por parte de Saray, una niña del colegio Agustín Gericó que sufría acoso escolar. Los casos se reproducen y la semana pasada, sin ir más lejos, en la localidad barcelonesa de Sallent se vivió otro drama relacionado con el bullying cuando dos gemelas, de 12 años, se lanzaron al vacío desde el balcón de su casa y una de ellas falleció en el acto. Protocolo En Aragón, además del Teléfono de ayuda contra el Acoso escolar, en 2018 se puso en marcha un protocolo que conocen todos los centros educativos y que están obligados a abrir cuando se les notifica un posible caso. Fuentes de la consejería de Educación del Gobierno de Aragón señalaron, respecto al caso del colegio San Braulio de Zaragoza, que el Teléfono contra el acoso escolar atendió la llamada el pasado 27 de febrero y se trasladó la comunicación tanto al equipo de convivencia –un día después se puso en contacto con la familia– como a la inspección educativa, que instó a la apertura del protocolo antiacoso, que recoge paso a paso cómo hay que actuar. Cuando se conoce un posible caso, se ponen en marcha medidas provisionales de protección a la víctima, se comunica a las familias implicadas y se aborda con el alumnado implicado, para después valorar la situación y planificar el seguimiento. Desde la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar señalan que, tras conocer un posible caso, el colegio, al ver que no es un incidente aislado, tendría que abrir el protocolo. Pero «muchos no lo hacen porque es una especie de mancha en el expediente, por eso esquivan la situación a ver si capean el temporal. Eso es lo que hacen la mayoría», reconoce el presidente del colectivo, Víctor Fernández, que siempre recomienda llamar al teléfono de acoso, que es como una especie de 112, «y desde allí mueven el tema, hacen a los padres partícipes del caso e instan a abrir el protocolo», asegura. Según explica, en ocasiones llaman a la asociación familias para contar que se ha iniciado el proceso pero no tienen ninguna confirmación «y no puede ser porque se avisa a los padres», cuenta Fernández. Además, señala que en los últimos años están aumentando las consultas a la asociación, lo que significa que «los casos aumentan, aunque también hay miedo a hacerlo público, sobre todo si es en municipios pequeños». La Asociación Acoso Escolar también incide en la obligatoriedad del protocolo por parte de los centros porque «tienen responsabilidad» ya que «pasa dentro de ellos. No pueden mirar a otro lado», señalan desde el colectivo, centrado en el apoyo a las familias. «Queremos decir que no está solo», afirma; y en el posible caso de Izaskun, asegura que es «muy pequeña para sufrir esto». Cambiar de centro para ellos «no es la solución, ya que se tendrían que cambiar los que te hacen la vida imposible. Existe la revictimización porque hay siempre que ir contándolo». Señala que la familia, por experiencia, lo «está pasando fatal» porque en casa existe «el monotema». Por eso, insiste, «los centros tienen que cortar el problema de raíz». El AMPA del Colegio San Braulio pide «más implicación» de las familias El supuesto caso de acoso escolar que sufre Izaskun, la alumna de 5º de Primaria del colegio San Braulio de Zaragoza, cogió ayer por «sorpresa» a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro. «Nos hemos quedado helados», aseguraban a este diario fuentes del colectivo. «Es un tema gravísimo y el testimonio no nos puede dejar indiferentes», decían. El colegio, a través del AMPA y en contacto con la jefatura de estudios, organiza charlas de diferentes temáticas, entre ellas el acoso escolar. Sin embargo, «falta implicación» por parte de las familias porque son pocas las que acuden a estos encuentros. «Eso nos preocupa mucho porque este problema existe y está en las aulas. Hay que dejar claro que se debe denunciar y que nuestros propios hijos pueden y deben alertar si creen que algún compañero o él mismo lo está sufriendo», decían. El hecho de que la afectada sea una alumna de su colegio requiere, según indicaron desde el AMPA del San Braulio, «darle una vuelta a la situación» y ver qué ha pasado ahí. «Si como cuenta la familia esto ya se había advertido en el centro, no comprendemos que no se haya actuado antes. Hay que reaccionar de inmediato. Sufren los alumnos, pero también las familias. Debe haber más participación de todas las partes», reiteraron desde la asociación de padres.