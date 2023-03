Manuel Martínez, coordinador del Teléfono contra el acoso escolar de Aragón: «Si desaparece el rol del observador también lo hace el 'bullying'»

¿Conoce la sociedad suficiente el Teléfono contra el acoso escolar del Gobierno de Aragón?

Lleva funcionando varios años y en todos los centros educativos es obligatorio que el protocolo y el teléfono esté visible. Yo diría que entre la comunidad educativa es bien conocido pero quizá entre la población en general pueda ser más desconocido.

¿Qué debería hacer una persona cuando sospecha de un caso?

Ponerlo en conocimiento del equipo docente, directivo o de orientación del centro educativo. Hay muchas familias que nos llaman a nosotros porque sospechan o han visto que le hacen bullying a su hijo o un amigo, y nosotros siempre recomendamos que primero lo pongan en conocimiento del centro educativo porque muchas veces piensan que los adultos son testigos y a veces no lo han visto. En el momento en que un centro es conocedor de un posible caso es obligatorio abrir el protocolo, sí o sí. Si no lo hace el centro, que ahora mismo es poco frecuente, entonces nos pueden llamar a nosotros otra vez y se abre desde el teléfono.

¿Cuáles son las señales para saber que un niño está siendo acosado?

Generalmente el acoso escolar es un problema grave que causa en el menor un daño emocional importante, que podemos verlo en cambios abruptos de conducta, por ejemplo que esté menos implicado en el estudio, con pocas ganas de salir de casa, de quedar con sus amistades, cambios en el patrón de ingesta, de sueño… Si los cambios abruptos no responden a algo que tenemos localizado, puede deberse a que esté ocurriendo algo en otro contexto, por ejemplo el educativo.

¿Y si es acosador?

Es más complejo, porque puede que no haya ningún daño emocional. Nosotros creemos que en el caso de los acosadores hay que trabajar más desde la prevención, evidentemente la postvención es importante pero la prevención para que nadie se le ocurra ser acosador, nadie lo vea ventajoso, es un trabajo previo educativo de antes.

¿Cómo funciona el teléfono contra el acoso?

Somos cuatro psicólogos de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (Asapme) pero el teléfono es propiedad de la DGA. Nosotros solo hacemos ese trabajo. Atendemos el teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana y damos soporte nacional a niños que estén sufriendo acoso escolar, no terapia por supuesto, si es necesario derivar al colegio de psicólogos pues se hace; se informa a los centros educativos y a las familias se les asesora de lo que hay que hacer.

¿Funciona el protocolo del Gobierno de Aragón?

Funciona, vaya si funciona. Desde el 2018 las llamadas han disminuido y no porque haya disminuido el acoso escolar, no tenemos esa suerte. El protocolo nació para que los centros educativos sepan qué tienen que hacer. Puede resultar tedioso y burocrático llevar a cabo todo lo que el protocolo ordena pero lo cierto es que ningún paso es prescindible y todos son por el bien de los menores, que es de lo que se trata. Obviamente todo protocolo, en este caso el de acoso escolar, busca que desaparezca de las aulas y estamos lejos de conseguir nuestro objetivo pero hay motivos para el optimismo.

¿Cómo se trabaja con acosados y acosadores?

Sobre todo con la prevención. En esta pregunta nos olvidamos de los observadores. Hay acosado, acosados y observadores y estos son los más importantes. Sin ellos no hay acoso escolar. Cuando definimos los actores del acoso siempre hablamos de un triángulo formado por tres lados, acosados, acosadores, y observadores, si desaparece un lado desaparece el triángulo. Si no hay observadores porque dejan de tener ese rol porque lo dicen y verbalizan a los adultos del centro educativo, desaparece el acoso escolar. Evidentemente la intervención posterior cuando se ha detectado un caso de acoso escolar es importante, pero más mucho más la prevención, y en muchos centros se está dando para que los propios espectadores no sean tales.

¿Existen perfiles de acosados y acosadores?

No, cualquiera puede ser acosado, cualquiera puede ser acosador. De hecho es bastante frecuente que quien ha sido acosado termine siendo acosador y quien ha sido acosador termine siendo acosado

¿Los colegios son aliados?

Sin duda. Siempre demandan más profesionales para llevar a cabo el trabajo por acoso escolar, ideación suicida y otro tipo de violencias, pero lo cierto es que a la hora de abrir protocolos o llamarnos percibimos que son aliados. La comunidad educativa está alineada.

¿Tiene la sensación de que los casos están creciendo en los últimos años?

Diría que no, que en los últimos años están bastante estancados. Al principio , cuando empezó el teléfono sí que existía la percepción de que estaban en aumento. Ahora, aunque la pandemia quizá maquille y sesgue los datos, da la sensación de que están estancados en unos números, que por supuesto son inaceptables. El acoso escolar es un problema social muy grave del cual forma parte toda la sociedad, eso es importante tenerlo claro, medios de comunicación, padres, madres, abuelos, docentes yo no solo ellos. No tengo esa percepción de que vaya a más, quizá la buena noticia sería que fuera a menos pero no podemos lanzar las campanas al vuelo.

¿Existe fenómeno contagio?

La respuesta es no. Hay que hablar de acoso escolar, se tiene que visibilizar, ver y hacer ver a los acosados que no son culpables de la situación que están viviendo y no son acosados por características inherentes a ellos sino por una serie de mecanismos sociales que hacen que se quiera destacar por encima del grupo de iguales. La sociedad tiene que ser conocedora de estos mecanismos, los niños tienen que saber de que no son culpables a sufrir acoso escolar, que son situaciones inaceptables y que tienen derecho de acudir a la escuela en garantías físicas y emocionales sin que haya nadie que le haga la vida imposible.