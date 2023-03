Si la educación es un servicio público de proximidad, parecería razonable que las entidades más cercanas a la ciudadanía (los municipios) pudieran asumir competencias en materia educativa. Así sucede en otros países, singularmente en los nórdicos, y no les va nada mal. No es el caso de España, donde la descentralización se ha quedado en las comunidades autónomas, responsables del desarrollo de la legislación básica estatal y de la gestión directa de la enseñanza en su territorio.

No obstante, los ayuntamientos, comarcas y diputaciones tienen mucho que decir y que aportar. En primer lugar, asumiendo con diligencia las competencias que les atribuye su propia ley reguladora de bases (Ley 7/1985) y que encajan perfectamente en la vigente normativa educativa (LO 3/2020). En segundo término, ampliando su participación en la gestión de los asuntos de la educación a través de la colaboración y cooperación con la administración educativa autonómica y entidades privadas.

Su implicación puede traducirse en una serie de medidas estructuradas en los tres ámbitos complementarios (formal, no formal e informal) de la educación y que bien pudieran incorporarse a los programas para las próximas elecciones municipales.

1. Participación en la programación educativa. En las ciudades, el ayuntamiento podría participar con la administración educativa en la configuración del mapa de centros públicos, sobre todo en barrios en expansión. En la zona rural, la comarca debería ser consultada a la hora de conformar un colegio rural agrupado, implantar ciclos formativos de FP, crear nuevos centros (EPA, idiomas, etc.), establecer rutas de transporte escolar, etc.

2. Cooperación en la construcción de centros públicos de enseñanza. En este punto se plasman nítidamente las diferencias de color político. Mientras unos ayuntamientos facilitan a la administración autonómica amplios solares en buenas condiciones y bien ubicados para evitar largos desplazamientos de niños y niñas, otros sólo le ofrecen espacios «sobrantes» en la periferia del polígono y algunos, incluso, prefieren proporcionar terrenos a empresas para que construyan un centro privado en suelo público.

3. Cooperación con la administración educativa en la escolarización obligatoria. Además de garantizar la autenticidad de datos del domicilio familiar en el proceso de admisión de alumnado, el ayuntamiento puede participar en la determinación de zonas de escolarización, apertura de oficinas municipales de recogida de solicitudes de plazas, etc. Por otra parte, varios ayuntamientos hace años que han puesto en marcha planes de prevención e intervención frente al absentismo escolar.

4. Gestión del transporte escolar. De especial importancia en el medio rural, donde podría poner a disposición de los escolares los propios vehículos públicos comarcales o municipales para su traslado a un centro cercano, establecer bonos de viaje o reserva de plaza para el alumnado en líneas ordinarias de transporte público, etc.

5. Cooperación y gestión en la ampliación de la oferta educativa en niveles no obligatorios de enseñanza. Las posibilidades son muchas, tanto en el ámbito municipal como en el comarcal. Entre otras, la puesta en funcionamiento de escuelas infantiles 0-3 años, centros de educación de personas adultas, escuelas y conservatorios de música, escuelas de idiomas, universidad de la experiencia, escuelas deportivas, centros adscritos a alguna universidad, etc.

6. Colaboración en formación profesional. La nueva ley de FP (LO 3/2022) abre muchos campos de actuación a las entidades locales. En la planificación de la red de centros y enseñanzas profesionales. En la gestión de programas formativos dirigidos a colectivos específicos (de «segunda oportunidad», a los propios funcionarios municipales, etc.). En la colaboración estrecha con administraciones y empresas para la formación dual. En la orientación profesional, con observatorios de empleo, servicios municipales de información y orientación, etc.

7. Cooperación en actividades extraescolares y servicios complementarios. Como competencia (por delegación) contemplada en la ley de bases, muchos ayuntamientos ya participan o gestionan directamente programas y servicios (apertura de centros, actividades complementarias, comedores escolares, bancos de libros, etc.) o los subvencionan para el alumnado en situación de desventaja social.

8. Participación en la vida de los centros y en el desarrollo del currículo escolar. Con iniciativas municipales, comarcales o provinciales, como la publicación de materiales didácticos, visitas de profesionales y artistas (escritores, pintores, etc.) a las aulas, rutas escolares, campañas de sensibilización, programas de aprendizaje y servicio, etc. Además, garantizar la participación directa del representante municipal en el consejo escolar de los centros públicos y concertados y aprovechar la oportunidad de constitución de consejos escolares municipales y comarcales (LO 8/1985).

9. Puesta a disposición de los recursos públicos al servicio de la educación. Convenios para el uso de instalaciones municipales (pabellones, polideportivos, bibliotecas, museos, etc.) por los escolares, dotación de material tecnológico a los centros educativos, conexión wifi gratuita para familias, etc.

10. Apertura de las instituciones locales a la ciudadanía más joven. No es suficiente un «pleno infantil» al año. Hay muchas otras interesantes propuestas, como la participación periódica (democracia activa) de niños y jóvenes en sesiones, visitas de responsables locales a los centros educativos, información en medios institucionales (web, periódico, radio, etc.) sobre actividades en educación, etc.

Para que las entidades locales puedan gestionar eficazmente sus propias competencias en educación y asumir otras (mal llamadas) «impropias» se requieren dos condiciones. Por un lado, estructura mínima y capacidad de gestión: en zonas con municipios muy pequeños, las comarcas podrían asumir muchas propuestas mientras en las ciudades puede crearse un Instituto Municipal de Educación. Por otro, disponibilidad y sostenibilidad financiera: bien es cierto que se precisan más recursos, pero también es cierto que a veces se prefiere gastar en otros asuntos más «rentables» políticamente (pero con menos futuro) que la escuela. En todo caso, asumir competencias supone creer en el papel educador de los municipios y apostar por la educación como servicio de proximidad. Y ahí sí hay diferencias entre fuerzas políticas. Lo veremos en sus próximos programas electorales. H