No responden al clásico perfil de delincuente autóctono que perpetra un robo en su ciudad de residencia –en este caso, Zaragoza– y continúa con su vida fiando todo a su experiencia delictiva para evitar levantar las sospechas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Son delincuentes itinerantes y la posición estratégica de la capital aragonesa con respecto a Madrid y Barcelona brinda un atractivo a estos cacos, de modo que «cometen el delito en el día y se vuelven a la localidad donde tienen establecida su base».

A ellos hace frente el Grupo de Hurtos y Delincuencia Itinerante de la Jefatura Superior de Policía de Aragón con un balance de 40 detenidos en el marco de 15 operaciones culminadas a lo largo del año pasado. Durante este mismo periodo de tiempo, los once funcionarios que integran este cuerpo policial han podido comprobar que la llegada de delincuentes desde Madrid ya es residual –«solo hay resquicios»– y que el modus operandi más utilizado ha sido el abrazo amoroso, «por suerte ya erradicado».

Al frente de esta unidad se encuentra desde hace tres años Jorge Frago, también Inspector de Policía Nacional. De esa quincena de actuaciones, Frago resalta dos intervenciones «complejas» y «muy distintas» la una de la otra. La primera de ellas se remonta a principios de 2022; un robo con fuerza a un representante de joyas al que desvalijaron todo el mostrador valorado en 600.000 euros. El resultado fue la detención de dos individuos pertenecientes a «una banda especializada que operaba por toda España».

«Localizamos a uno en Barcelona; otro tenía su área de actuación en Madrid, pero pudimos comprobar que se había ido también a vivir a Barcelona», concreta Frago, puntualizando que, al tratarse de un «único» hecho delictivo, corría en su contra «el tiempo que se pueden mantener las grabaciones de las cámaras de seguridad», un mes máximo, para reconstruir los itinerarios de los delincuentes. «A partir de ese primer compendio de todas las imágenes, buscas posibles sospechosos especializados en joyerías», cuenta el jefe del Grupo de Hurtos y Delincuencia Itinerante.

El robo de los efectos de este mostrador joyero valorado en 600.000 euros no tuvo nada que ver con esa segunda operación «compleja» y «muy distinta» que, explica Frago, también culminaron exitosamente el pasado 19 de diciembre con la detención de 12 individuos. «Hablamos de un grupo con una muy alta itinerancia delictiva porque tenemos hechos acreditados que se sucedían una tarde en Murcia y, al mediodía siguiente, en Zaragoza. Es decir, sin ningún tipo de arraigo ni de apego a la ciudad», manifiesta este agente, cifrando en «hasta 26» los robos que habían cometido estos delincuentes en Zaragoza por el método del abrazo amoroso. En total, «puede haber un centenar o incluso más».

"Había que actuar ya para aplicar la Justicia porque no nos podíamos permitir que se fueran de España sin saber si iban a volver"

En este caso contaban con el hándicap de no tener «casi información» por lo que, desgraciadamente, «se tienen que cometer más hechos para poder ir consiguiendo distintas pruebas sobre ellos». Su intervención policial se precipitó ese 19 de diciembre en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y la Brigada de la Policía Judicial de Barcelona que supuso siete registros domiciliarios en la ciudad condal y también en Valencia. «Iban a abandonar el país en fechas próximas por motivos de Navidad. No es que la operación se precipitara, sino que había que actuar ya para aplicar la Justicia porque no nos podíamos permitir que se fueran de España sin saber si iban a volver», justifica este policía nacional.

Un tercer grupo, también afincado en Barcelona, protagonizó una oleada de hurtos de ordenadores en bibliotecas universitarias de Zaragoza, si bien es cierto que este tipo de delincuencia «es más rara» porque «son productos usados y el valor económico puede ser menor». No obstante, aclara Frago, este tipo de delitos contra el patrimonio «no tienen una clara evolución» porque los delincuentes «intentan no sobrepasar lo que es un delito de hurto por las penas que conlleva». «Sí que es verdad que las bandas especializadas llegan a emplear la violencia cuando hay objetos muy valorados en el mercado», añade.

Cuándo actuar

A la hora de cerrar estas tres operaciones, la actuación del Grupo de Hurtos y Delincuencia Itinerante se circunscribe al momento en el que todo está «bien atado a nivel jurídico» para conseguir una condena. «Lo que tendemos con nuestro trabajo es conseguir que exista una condena judicial; de nada nos sirve esclarecer los hechos a nivel policial y que luego llegue la causa al juzgado y falten pruebas. Cuando ya vemos que tenemos la suficiente fuerza jurídica para imputarles los hechos, ya solicitamos entradas y registros domiciliarios», relata.

Este inspector de la Policía Nacional asegura que los delincuentes cuentan con una «alta especialización»: una formación con la que llegan desde sus países de origen a través del «ensayo-error». Respecto a esto último, continúa Frago, los cacos tratan de aprender de anteriores detenciones ocultando sus movimientos de modo que usan mascarillas y gorras para no ser reconocidos y también evitan utilizar sus teléfonos móviles.

Dentro de esta unidad policial no distinguen «temporadas más proclives que otras» en la capital aragonesa si bien es cierto que, en el marco del Plan de Comercio Seguro y de la colaboración prestada en la investigación de hechos cometidos en grandes superficies comerciales, existen épocas como Navidad donde «hay algo más de hechos delictivos» que se traducen en el robo de botellas de Vega Sicilia. En paralelo, aunque el centro de la capital aragonesa es el distrito «más propenso» para los robos de relojes de alta gama, «en barrios como La Paz o el Arrabal también han sustraído Rólex».