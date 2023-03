La posición de Daniel Gómez, perteneciente al Instituto Pirenaico de Ecología, en relación al proyecto de unión de estaciones en Canal Roya ya era "evidente" con un manifiesto publicado este pasado verano en el que se consideraba "poco racional" este proyecto, "con intervenciones irreversibles" que podría culminar en "tan solo una amarga cicatriz" dentro de unas décadas. Tras la pormenorización del proyecto publicada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Gómez insiste en que los escenarios del cambio climático –"con descenso de precipitaciones"– es un argumento con suficiente peso como para "poner en tela de juico" plantear esta apuesta «por el aumento de superficie esquiable».

A estos escenarios derivados del cambio climático, continúa Gómez, se une también el hecho de que las temporadas de nieve son "más cortas" por lo que "no se puede proponer un esquí de grandes pistas" más aún teniendo en cuenta que las precipitaciones se concentrarán en cotas "todavía más altas". Este miembro del Instituto Pirenaico de Ecología puntualiza que la nieve es un recurso económico «indudable», pero su explotación puede ir en otras direcciones como, por ejemplo, "adaptarla a la calidad en lugar de la cantidad».

En este sentido, recalca que el Pirineo aragonés tiene «una batalla perdida con los Alpes y las grandes cordilleras» por lo que aboga por "adaptar la explotación a la calidad" de modo que se mejore el estado de las estaciones de esquí ya existentes y se adecúen a ese escenario de cambio climático. "Somos pequeños y no se puede pensar en un esquí de grandes pistas. El cambio climático no se puede ignorar y menos cuando este proyecto se va a financiar con unos fondos europeos que apuestan por la sostenibilidad", justifica. No obstante, considera relevante el asunto de "reeducar al esquiador" hacia otras modalidades diferentes a las del esquí alpino como, por ejemplo, la travesía con raquetas.

En paralelo, Marcel Iglesias, presidente de esMontaña, considera que el proyecto es "un elemento de desarrollo importante para explotar la actividad de nieve"; una importancia que se materializa también en el hecho de "aprovechar los recursos existentes de cara al futuro". Ante el impacto medioambiental que se puede generar de la instalación de 37 pilonas entre Astún y Formigal, Iglesias defiende que "los remontes son eléctricos" y este impacto "se genera en otro tipo de situaciones". "Si hay una actividad que no tiene afección al cambio climático es el esquí", sentencia Iglesias, comparando dicha actividad económica con el sector del automóvil.