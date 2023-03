Conocer las barreras a las que día a día se enfrentan las mujeres con discapacidad, la lucha que día a día protagonizan para conseguir la normalización. Este ha sido el objetivo del acto Mi voz, mi historia. Eliminando prejuicios, en busca de la igualdad celebrado esta mañana en Huesca, organizado por el Grupo de Mujer de Cadis, con motivo del 8M.

El plato fuerte de la sesión fue una mesa redonda moderada por Eva Grasa, coordinadora de Asapme Huesca, en la que participaron Inés Sánchez (Autismo Huesca), María Perbech (Aodem Huesca), Mª Ángeles Plaza (Párkinson Aragón) y Aroa Almazán (Cadis). La conversación entre ellas ha destilado testimonios llenos de fuerza y contundencia, voces, e historias de mujeres que, en su mayoría, han sabido reconocer y superar las barreras que se les han impuesto debido a su discapacidad. «Cuando tú sabes lo que eres, lo que vales, empiezas a sentirte igual a los demás», dijo una de ellas.

El camino que han recorrido ha sido duro pero apenas tienen recomendaciones que dar, a excepción de «una buena red social, un tejido fuerte que te acompañe y en el que puedas apoyarte, como el que te ofrecen las asociaciones. No hay que hablar constantemente de la discapacidad», aseguraron. Y es que tienen claro que cada persona es diferente, por lo que «no valen los consejos, vale la compañía». Incluso cuando no han tenido la suerte de contar con esa red, saben que es muy importante saber y asumir que no estás solo. «Siempre he estado sola, por lo que no sé qué consejo dar para afrontar situaciones a las que yo me he tenido que enfrentar por ser autista. Pero sé que en realidad no estás solo» .

Eva Grasa puso el broche de oro a una mesa redonda llena de momentos de emotividad y reivindicación con la referencia al término Motomami, título del famoso álbum de la cantante Rosalía; que se refiere a «una mujer fuerte y decidida, pero también con dudas e inseguridades. Todas tenemos esa dualidad única, que nos hace diferentes y maravillosas», señaló.

El acto contó con la presencia de María Goikoetxea, directora del Instituto Aragonés de la Mujer; y de Luis Felipe, alcalde de Huesca, quien recordó a su madre, cómo, afectada de párkinson, sufría ante la mirada de los demás. «En un día como hoy, no puedo por más que concluir pidiendo a la sociedad un esfuerzo por corregir nuestra mirada», dijo el primer edil.

Noche morada en Zaragoza

La marea morada lleva días calentando motores ante la manifestación que tendrá lugar el próximo miércoles, por la mañana la estudiantil y por la tarde la de los colectivos feministas, con el no a la guerra y el reconocimiento social y económico de los cuidados como principales lemas.

Como previa a la jornada, hoy las 22.30 horas, en la plaza de España, tendrá lugar la Noche morada, una sesión reivindicativa donde todas las asistentes podrán participar y reivindicar las necesidades. Antes, a las 11.00 horas, en la Facultad de Economía y Empresa se celebrará la II Jornada La desigualdad social en Aragón.