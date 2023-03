El Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) acaba de iniciar un proyecto para buscar nuevos tratamientos contra dos tumores infantiles: el neuroblastoma (que afecta al 8% de los niños con cáncer y es causante del 15% de la mortalidad del cáncer infantil) y el glioma difuso de tronco (un tumor cerebral poco frecuente, pero cuya tasa de supervivencia es especialmente baja).

Se trata de una investigación liderada por el investigador ARAID Alberto Jiménez Schuhmacher y el científico Ariel Ramírez, con la colaboración de investigadores de otros centros nacionales e internacionales. La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (Aspanoa) ha invertido 60.000 euros para que comience este proyecto.

Los investigadores intentarán aumentar la supervivencia en ambos tumores a través de las nuevas inmunoterapias. Para ello, utilizarán unas células que se llaman NK (‘natural killers’, es decir, asesinas naturales), presentes en el organismo humano, y cuya función es, entre otras, destruir células cancerígenas. “El problema es que algunos tumores aprenden a esconderse de las células NK, se hacen indetectables, y entonces no les atacan”, explican los científicos Schuhmacher y Ramírez.

Por tanto, el objetivo es desarrollar unas células asesinas naturales que sí distingan estos tumores infantiles y, de esta manera, los destruyan. Para ello, modificarán genéticamente las NK en el laboratorio para que sean capaces de detectar dos proteínas asociadas a la proliferación de cánceres y así, cuando vean ambas dianas, procedan a atacarlas.

El proyecto tiene una duración de dos años y, en este tiempo, los investigadores pretenden probar la eficacia de estas células en el laboratorio -in vitro- y en modelos de experimentación con neuroblastoma o glioma difuso en tronco -in vivo-. “Una de las grandes ventajas de las terapias con células NK es que se pueden utilizar las de otra persona -un donante- para tratar al paciente. No es necesario extraerlas del propio enfermo como sí ocurre con otros tratamientos de inmunoterapia. Eso ahorraría muchísimo tiempo ya que estarían listas y además reduciría su coste”, explican estos investigadores del IIS Aragón.

Además, el proyecto permitirá utilizar tecnología de última generación, recién llegada al IIS Aragón, con el objetivo de que próximamente se puedan desarrollar ensayos clínicos e incluso terapias celulares avanzadas contra el cáncer en la comunidad. Aragón es de las pocas autonomías que no ofrece en la actualidad los nuevos tratamientos de inmunoterapia basados en células, teniendo que derivar a los pacientes que los precisan a hospitales de otras regiones.

Cuatro proyectos de cáncer infantil en marcha

Para lanzar esta investigación, Aspanoa ha contado con dos colaboradores: la asociación Biescas es Vida (que ha aportado 10.000 euros) y la empresa aragonesa Artículos de Menaje para Colectividades -A.M.C.-, que ha hecho una donación de 3.000 euros. Los otros 47.000 hasta completar la inversión de los 60.000 euros mencionados corresponden a fondos propios de Aspanoa.

Con este proyecto, Aspanoa tiene en marcha en la actualidad cuatro investigaciones contra el cáncer infantil, con una inversión de 380.000 euros. Todos ellos se desarrollan en la Comunidad y, en concreto, en el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón y en el Instituto de Carboquímica del CSIC, con sede en Zaragoza.