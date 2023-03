Aragón es la segunda comunidad con menor desigualdad social en España, solo por detrás de de Cantabria y aunque ha crecido con respecto al año anterior, el alza “ha sido leve”. La pobreza moderada en la comunidad es del 19,3%, un dato peor que el año anterior (18,8) pero mejor que el de España, que alcanza el 27%. Si no se hubieran implementado políticas sería de 28 puntos más y alcanzaría al 45%; por lo que “el nivel de desigualdad sería más alto y el del pobreza más del doble”. Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del IV Informe de desigualdad social que se ha presentado esta mañana en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística, la Encuesta de Población Activa, la encuesta de condiciones de vida y el Instituto de Estadística de Aragón

Alessandro Gentile, autor del informe, ha puesto de manifiesto que la principal conclusión de este estudio es que “el escudo social que se desplegó para hacer frente a la crisis pandémica ha funcionado y que hemos aprendido de la crisis financiera del 2008” ya que las políticas sociales desplegadas en la comunidad “en estos dos últimos años han evitado que las cosas vayan a peor en términos de desigualdad y de crecimiento de la pobreza en la comunidad. Además, ha querido hacer hincapié en las bondades de “mantenimiento de salario, ingresos de familias y el mantenimiento de los puestos de trabajo han beneficiado a las familias más vulnerables”, gracias a la reforma laboral. En el acto también han estado presentes El decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, José Mariano Moneva, y la directora general de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón, Teresa Sevillano, asi como el intervención del director técnico del Observatorio de la Desigualdad en Aragón, David Pac.

El investigador ha explicado que el índice Gini, el indicador que mide la desigualdad ha crecido un punto en Aragón, situándose en el 27,3% mientras que en España está entre el 31 y el 33%, lo que significa que "la desigualdad ha crecido en tiempos de pandemia, pero es innegable que no ha sido significativo en Aragón", lo que redunda en que las distancias entre las categorías sociales más acomodadas y las vulnerables "no es tan marcada. Aragón, ha dicho, es una sociedad “más equitativa y equilibrada" y aunque “la crisis no ha sido igual para todos, todos hemos sido capaces de salir de ella juntos”.

Esta situación se ha visto beneficiada por “apuesta por la estabilización del empleo por la reforma laboral; y por la inclusión social” gracias al ingreso mínimo vital, cuyos resultados se verán en un futuro. En este sentido, David Pac ha destacado el escudo social, ya que en febrero de 2023 había 15.000 personas beneficiarias del IMV, que afectan a más de 40.000 ciudadanos. Esto, junto a la prestación complementaria llevada a cabo por el Gobierno de Aragón ha permitido que “los hogares con ingresos más bajos no tengan mayores tasas de pobreza”. Respecto a las medidas más eficaces para mitigar esa pobreza, ha reconocido que son, por ejemplo las que van a los colectivos vulnerables, como el bono nacional de 200 euros “más que las que van a toda la población”.

Por su parte, Teresa Sevillano, la directora general de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón, ha hecho hincapié en que aunque los datos sean “buenos” es necesario “seguir trabajando por los colectivos más vulnerables” manteniendo ayudas como las becas escolares, las ayudas en vivienda o el bono social.