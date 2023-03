El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado la convocatoria de dos líneas de ayudas por valor de casi 5 millones de euros para minimizar los riesgos de las avenidas del Ebro en los municipios ribereños. Tendrán como fin la redacción de planes de protección para asegurar los núcleos urbanos, la disminución de la presencia de granjas en terrenos inundables y para ejecutar las "necesarias tareas de limpieza" en el cauce del río, aún sabiendo que las avenidas "son inevitables"

Se trata de dos líneas de ayudas, una para la reubicación de granjas y otra para la protección de los núcleos urbanos. La primera, dotada con 1,1 millones de euros, está dirigida a las explotaciones ganaderas en zonas de elevado riesgo de inundación, que se sumará a otra de 300.000 euros, dirigida a municipios del tramo medio del Ebro, para la compra y adaptación de terrenos inundables, para destinarlos a actuaciones compatibles compatibilizarlos con la Estrategia Ebro Resilence.

Del mismo modo, Lambán ha anunciado que en el Consejo de Gobierno de este miércoles se aprobará la declaración de las obras de interés para llevar a cabo las actuaciones de restauración fluvial y mejora de hábitats en el tramo del Ebro comprendido entre Torres de Berrellén y Sobradiel (tramo 9 de la Estrategia Ebro Resilience), financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (NextGeneration UE) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El presupuesto asciende a más de tres millones de euros.

"Estas ayudas no son 'ex novo'", ha dicho Lambán en referencia a las subvenciones para limpiar los cauces del río. "Este gobierno ha ejecutado limpiezas del cauce de forma regular, aunque este año las cuantías se han incrementado respecto a otras convocatorias, ha expresado el presidente, para añadir sobre las ayudas al desplazamiento de granjas que "no hay cientos de granjas en riesgo de inundación, pero si hay algunas que son reincidentes en sufrir este tipo de daños".

Más líneas de subvención

Además, y tras un pionero proyecto piloto que se llevó a cabo entre el 2018 y el 2019 en los montes de utilidad pública de Sobradiel, Pradilla, Pina de Ebro y Alcalá de Ebro, se han publicado dos convocatorias de subvenciones por importe de 800.000 para la restauración fluvial y la limpieza de riberas, a la que habrá que sumar la de este 2023.

El presidente aragonés ha adelantado ambas medidas durante su participación en la feria Smagua, que se celebra del 7 al 9 de marzo en la Feria de Zaragoza, donde se reúne todo el potencial tecnológico del sector hídrico y papelero con Smagua y Spaper, dos certámenes de referencia internacional que son el principal punto de encuentro para el sector en la península ibérica y que cuentan con más de 600 marcas y 25.000 m2 de exposición.